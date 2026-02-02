L’assessore Sconosciuto, che ha ereditato la delega da De Cicco: «Stiamo intervenendo ovunque, oggi saremo su via Nicola Serra. Non appena il tempo lo permetterà rifaremo le strade, siamo già pronti»

Dopo il rimpasto di giunta ufficializzato venerdì mattina con la conferenza stampa di sindaco Franz Caruso, è l’assessore alla Manutenzione del Comune di Cosenza, Pasquale Sconosciuto, a fare chiarezza sul calendario degli interventi di manutenzione in città. Sconosciuto ha ereditato la delega da Francesco De Cicco, che continuerà la sua attività amministrativa da consigliere regionale. Al suo posto, nella squadra di governo cittadina è entrato Gianluca Orrico. Una rimodulazione che nelle intenzioni del sindaco vuole rilanciare l’azione amministrativa.

«I primi interventi di manutenzione riguarderanno il ripristino delle perdite idriche», ha spiegato Sconosciuto, entrando nel dettaglio del calendario degli interventi di manutenzione a Cosenza. «In realtà siamo già operativi da circa una settimana con interventi su importanti rotture in via Monte Chirico, Case Minime, via Tocci, via Popilia, via Cesare Gabriele e via degli Stadi».

Nella giornata odierna, come annunciato dall’assessore, i lavori proseguiranno in altre zone della città. «Procederemo con il ripristino della perdita in via Nicola Serra, per poi concentrarci interamente sul territorio di Donnici», ha precisato. Parallelamente, l’amministrazione comunale sta lavorando anche sul fronte della viabilità. «Stiamo predisponendo importanti procedure per il manto stradale, che prevedono l’asfaltatura di strade intere e strategiche come corso Luigi Fera, la strada che dalla chiesa di Santa Maria di Portapiana conduce al ponte di Mancini, la strada per Mendicino, e altre ancora».

Un tema particolarmente sentito dai cittadini è quello delle buche stradali. Anche su questo punto Sconosciuto rassicura: «Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, siamo pronti a partire con un vero e proprio tour de force per il ripristino di tutte le buche presenti in città». Nel calendario degli interventi di manutenzione del Comune di Cosenza trovano spazio anche gli immobili pubblici. «È già pronta la procedura per la manutenzione interna ed esterna delle case comunali. Questi rappresentano i primi atti, fondamentali e prioritari», ha sottolineato l’assessore.

Gli interventi, però, non si fermeranno qui. «Successivamente ci concentreremo sulla riqualificazione delle piazzette di via Panebianco, via Popilia (palazzine Gescal gialle), via Medaglie d’Oro, via degli Stadi, Centro Storico, viale della Repubblica e nei Casali». Infine, un’attenzione particolare sarà riservata agli edifici scolastici. «Lavoreremo senza sosta per la manutenzione delle scuole comunali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro», ha concluso Sconosciuto, ribadendo l’impegno dell’amministrazione Caruso su un tema centrale per la qualità della vita cittadina.