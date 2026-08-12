Sottoponte di via Padre Giglio, sopralluogo del sindaco Franz Caruso con l’imprenditore e mecenate Federico Morabito per discutere gli ultimi dettagli prima dell’avvio dei lavori

Ultimi dettagli e verifiche operative prima dell’avvio dei lavori di riqualificazione urbana dell’area del sottoponte della sopraelevata di via Padre Giglio.

Il Sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo insieme all’imprenditore e mecenate Federico Morabito, titolare della Hobby Color, per verificare sul posto gli aspetti conclusivi dell’intervento nell’ambito del progetto “Rigenerare lo spazio. Restituire la città”.

Il sopralluogo arriva dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale con la quale il Settore Lavori Pubblici ha disposto l’affidamento dei lavori, segnando un ulteriore passaggio concreto nell’opera di riqualificazione promossa dall’Amministrazione comunale.

“L’affidamento dei lavori rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti in diversi quartieri della città – afferma Franz Caruso –. Manteniamo un impegno assunto con i cittadini, trasformando un luogo che per troppo tempo ha rappresentato degrado e marginalità in uno spazio decoroso, riconoscibile e capace di raccontare l’identità di Cosenza”. L’intervento costituisce il naturale completamento dell’azione di recupero urbano avviato negli ultimi anni lungo l’asse della sopraelevata di via Padre Giglio.

Un’azione partita dalle attività di bonifica e dalla rimozione di manufatti degradati e inutilizzati, proseguito con la sistemazione del verde e con la realizzazione del progetto “Sei facce della stessa medaglia”, che ha trasformato i pilastri della sopraelevata in altrettanti elementi di racconto dell’identità culturale e civile della città.

I sei murales sono dedicati alla legalità, attraverso il ricordo di Sergio Cosmai; alla solidarietà, con la “Terra di Piero” e Padre Fedele Bisceglia; alla scienza e alla conoscenza, con Bernardino Telesio; al contrasto alla violenza di genere; alla devozione alla Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza; e alla cultura popolare cosentina, rappresentata da Mario Gualtieri.

“Non si tratta semplicemente di un intervento di manutenzione – sottolinea Franz Caruso – ma di una precisa scelta amministrativa che mette al centro la qualità degli spazi pubblici. Restituire bellezza ai luoghi significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e offrire un’immagine sempre più qualificata della nostra città. È questa la visione che stiamo perseguendo sin dal nostro insediamento e che oggi trova un’altra significativa concretizzazione”.

Con l’avvio dei lavori previsto a settembre prenderà, dunque, forma la fase conclusiva del programma di riqualificazione dell’area. L’intervento prevede il recupero delle superfici del sottoponte, gli interventi necessari sulle parti di calcestruzzo ammalorato, la riqualificazione cromatica dell’intera infrastruttura, la valorizzazione dei murales già esistenti e l’armonizzazione estetica degli spazi, comprese le attività commerciali ancora presenti nell’area, con l’obiettivo di restituire un’immagine complessivamente omogenea, decorosa e riconoscibile.

Particolare attenzione sarà riservata al progetto cromatico, sviluppato con il supporto tecnico di Cromology S.p.A., che ha predisposto la relazione tecnica individuando i cicli applicativi e le soluzioni più idonee alla riqualificazione dell’infrastruttura. Le scelte cromatiche sono state elaborate con l’obiettivo di integrarsi con il paesaggio urbano e con l’identità materiale di Cosenza.

La nuova veste cromatica accompagnerà inoltre i sei murales, creando una cornice capace di metterli in relazione e rafforzarne la presenza nell’area. “Desidero rinnovare il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso – conclude Franz Caruso - dalla Hobby Color dell’amico e mecenate Federico Morabito a Cromology, che hanno condiviso con l’Amministrazione comunale una visione fondata sulla valorizzazione del patrimonio urbano”.