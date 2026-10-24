«Continuano a registrarsi disservizi agli impianti di pubblica illuminazione della città di Cosenza, con guasti che in alcuni casi persistono da mesi, nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate alla società Renovit, incaricata della manutenzione. Una situazione inaccettabile, che provoca disagi ai residenti e solleva serie preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini». A denunciarlo è Francesco Spadafora, consigliere comunale della città di Cosenza e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, che richiama l’attenzione su tre situazioni di particolare criticità.

«In via Eugenio Martorelli, nell’area dell’ex via Lazio, un intero tratto dell’impianto di pubblica illuminazione risulta fuori servizio ormai da mesi. Nonostante le numerose segnalazioni da me effettuate, il problema non è stato ancora risolto.

In contrada Riolo, a Donnici Inferiore, nell’area delle case popolari, da tempo si attende la sostituzione di un punto luce LED non funzionante. La mia prima segnalazione risale al mese di maggio scorso, quando i residenti avevano già rappresentato il disservizio. A distanza di diversi mesi, nessun intervento risolutivo è stato effettuato.

L’ultima segnalazione, in ordine di tempo, riguarda via Francesco Corsonello, importante arteria stradale che collega la zona dell’ospedale Mariano Santo con il territorio di Mendicino, all’altezza di contrada Cerze di Vaccaro, nelle adiacenze del bocciofilo. In questo caso sono tre i punti luce non funzionanti, per i quali, appena tre giorni fa, ho provveduto a effettuare regolare segnalazione al numero verde di Renovit, seguita da un ulteriore sollecito per la riparazione. Anche questa situazione richiede attenzione e un intervento tempestivo, considerata l’importanza del collegamento viario interessato».

Per Spadafora, la questione va ben oltre il semplice malfunzionamento degli impianti. «La pubblica illuminazione rappresenta un servizio essenziale per la sicurezza urbana e stradale. Dove c’è luce c’è maggiore sicurezza. Non è ammissibile che guasti segnalati ripetutamente rimangano irrisolti per mesi, senza risposte concrete da parte di chi è chiamato a garantire il servizio».

Da qui il richiamo alla società Renovit e la richiesta di un intervento dell’Amministrazione comunale. «Chiedo al Comune di Cosenza di verificare il puntuale rispetto degli obblighi contrattuali da parte di Renovit, con particolare riferimento ai tempi di presa in carico delle segnalazioni e di risoluzione dei guasti. Qualora dovessero emergere inadempienze, si valutino i provvedimenti previsti dal contratto, compresa l’eventuale applicazione delle penali, ove ne ricorrano i presupposti».

«L’Amministrazione comunale ha il dovere di vigilare sulla qualità del servizio affidato e di pretendere interventi tempestivi, garantendo il corretto funzionamento degli impianti sull’intero territorio cittadino».

«È arrivato il momento di passare dalle segnalazioni ai fatti. I cittadini non possono attendere mesi per la risoluzione di guasti che incidono sulla loro sicurezza e sulla vivibilità delle strade. Servono interventi tempestivi, tempi certi e risposte concrete. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità, non soltanto un impegno dichiarato».