I rossoblù debutteranno sabato 22 agosto sul campo dell’Audace Cerignola. Trasferte prestigiose a Catania e Bari, mentre allo “Scida” arriveranno Potenza, Cavese, Scafatese e Foggia

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle prime otto giornate del campionato di Serie C 2026/2027. Il cammino del Cosenza inizierà sabato 22 agosto, alle ore 21, sul campo dell’Audace Cerignola. Una settimana più tardi, sempre in prima serata, è previsto il debutto casalingo contro il Potenza. La squadra di Federico Coppitelli sarà protagonista di quattro partite in notturna nelle prime cinque giornate. Spicca soprattutto la trasferta di Catania, programmata per lunedì 7 settembre alle 20.30. Il primo appuntamento pomeridiano al sarà invece quello contro la Cavese, in calendario sabato 12 settembre alle 15. Particolarmente intenso il programma nella parte centrale del mese di settembre. Dopo la sfida con la Cavese, il Cosenza tornerà infatti in campo già martedì 15 settembre, alle 18.30, sul terreno del Giugliano. Quattro giorni più tardi i rossoblù ospiteranno la Scafatese, con calcio d’inizio fissato alle 14.30. Il primo blocco di gare si concluderà con due appuntamenti dal grande fascino. Sabato 26 settembre, alle 17.30, il Cosenza sarà di scena al San Nicola contro il Bari. Domenica 4 ottobre, alle 14.30, arriverà invece allo “Scida” il Foggia.

Il programma delle prime otto giornate

Sabato 22 agosto, ore 21

Audace Cerignola-Cosenza

Sabato 29 agosto, ore 21

Cosenza-Potenza

Lunedì 7 settembre, ore 20.30

Catania-Cosenza

Sabato 12 settembre, ore 15

Cosenza-Cavese

Martedì 15 settembre, ore 18.30

Giugliano-Cosenza

Sabato 19 settembre, ore 14.30

Cosenza-Scafatese

Sabato 26 settembre, ore 17.30

Bari-Cosenza

Domenica 4 ottobre, ore 14.30

Cosenza-Foggia