Incontro nella “Perla del Tirreno” tra amministratori e Regione: infrastrutture, sanità e sviluppo al centro del confronto

Un fronte istituzionale compatto per affrontare criticità storiche e costruire una strategia condivisa di sviluppo. È questo il segnale arrivato dal vertice che si è svolto a Diamante, presso la sede municipale, dove sindaci e amministratori della costa tirrenica cosentina si sono riuniti per avviare un percorso comune su viabilità, sanità, portualità e tutela ambientale.

L’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Achille Ordine insieme all’assessore Francesco Bartalotta, si è svolto alla presenza del consigliere regionale di maggioranza Antonio De Caprio, che ha garantito il raccordo diretto con il Consiglio regionale.

Al tavolo hanno partecipato amministratori dei Comuni di Cetraro, Scalea, Tortora, Maierà, Papasidero, Santa Domenica Talao, Orsomarso e San Nicola Arcella, con l’obiettivo di estendere il confronto anche ai Comuni di Sangineto, Belvedere Marittimo, Verbicaro, Praia a Mare, Bonifati e Grisolia.

Tra i nodi principali emersi c’è la Strada Statale 18, definita da tutti un’arteria essenziale ma oggi fortemente congestionata e pericolosa. I sindaci hanno evidenziato come la proliferazione di rotatorie – necessarie sul piano della sicurezza – stia rallentando i tempi di percorrenza, con ricadute economiche dirette su imprese, turismo e mobilità quotidiana, senza risolvere del tutto i rischi per pedoni e utenti deboli della strada.

Da qui la volontà condivisa di rilanciare, in sinergia con ANAS, l’ipotesi di una pedemontana tra San Nicola Arcella e Cirella di Diamante, capace di bypassare la SS18. Un progetto discusso già nei primi anni Duemila e mai arrivato alla fase attuativa, che oggi gli amministratori intendono recuperare e aggiornare.

Nel corso del vertice è stata ribadita anche la collaborazione con il presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa, considerato interlocutore centrale sui principali dossier territoriali.

Il sindaco di Scalea Mario Russo ha posto l’accento sullo sviluppo infrastrutturale, indicando l’aviosuperficie di Scalea come infrastruttura strategica per tutto l’Alto Tirreno e ribadendo la volontà di realizzare il porto turistico. Una visione condivisa dal sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, che ha definito la portualità un volano decisivo per la crescita del territorio, mentre il sindaco di Maierà Ivano Russo ha richiamato l’attenzione sulle criticità ambientali e infrastrutturali che penalizzano da anni le aree interne.

A chiudere i lavori è stato il consigliere regionale De Caprio, che ha parlato da ex sindaco di Orsomarso: «Questa è una battaglia che va combattuta insieme, con i sindaci in prima linea. È necessario lavorare su proposte concrete, anche di carattere legislativo, e io sono pronto a operare sull’ossatura di queste proposte per tradurle in iniziative regionali». De Caprio ha poi precisato: «La cabina di regia deve essere guidata dagli amministratori locali: sono loro i garanti degli accordi istituzionali e della coesione territoriale. Io sarò al loro fianco in questa battaglia istituzionale».