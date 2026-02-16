«La crisi politica che sta investendo il Comune di Crosia arriverà al suo snodo cruciale questa settimana. A seguito della situazione di incertezza determinatasi e della richiesta di chiarimento avanzata dalle opposizioni nella mattinata di oggi, il Consiglio Comunale è stato ufficialmente convocato in seduta straordinaria per venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18:00. I gruppi consiliari Forza Italia e Cambiavento, rappresentati dai consiglieri Francesco Russo, Gemma Cavallo, Graziella Guido e Massimiliano Morello, avevano sollecitato con forza un passaggio formale in aula, depositando una richiesta specifica per verificare la sussistenza delle condizioni minime di governabilità.

La convocazione fissata per venerdì rappresenta dunque l'atto dovuto e necessario per fare luce, davanti alla città e nelle sedi istituzionali preposte, sulla reale consistenza della maggioranza a sostegno del Sindaco. Per i consiglieri di minoranza, la seduta del 20 febbraio non sarà una semplice discussione, ma un passaggio definitivo.

L'ordine del giorno, che prevede la verifica degli assetti consiliari e l'acquisizione delle determinazioni dei consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza, impone all'Amministrazione di dimostrare, numeri alla mano, se è ancora in grado di guidare l'Ente o se l'esperienza amministrativa è giunta al capolinea. Forza Italia e Cambiavento ribadiscono che non è più possibile prendere tempo. Il rischio concreto, evidenziato nella richiesta di convocazione, è che il protrarsi di uno stallo politico possa condurre il Comune verso un commissariamento prefettizio lungo e dannoso.

Se la crisi non trovasse una soluzione immediata e chiara, si rischierebbe infatti di perdere le finestre elettorali utili, impedendo a Crosia di tornare al voto insieme agli altri Comuni e condannando la cittadinanza a un lungo periodo di gestione provvisoria. Venerdì sera, dunque, ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità di fronte alla comunità». È quanto si legge in un comunicato a firma dei consiglieri di minoranza Francesco Russo, Gemma Cavallo, Graziella Guido (Gruppo Forza Italia)

Massimiliano Morello (Gruppo Cambiavento).