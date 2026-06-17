«Su un provvedimento che affronta un tema complesso e delicato, emerge con chiarezza la necessità di coniugare il rispetto delle regole e una gestione ordinata dei flussi migratori con la tutela della dignità della persona». Lo ha detto il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, membro della Commissione Affari Costituzionali.

«Sin dal suo insediamento - ha proseguito - questo Governo ha sostenuto con continuità la necessità di affrontare il fenomeno migratorio come una questione strutturale e ha promosso in sede europea una linea orientata alla responsabilità degli Stati membri. Si tratta di una linea coerente con il lavoro svolto dal ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, sul piano del dialogo europeo e internazionale, e dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel consolidamento degli strumenti di cooperazione con i Paesi di origine e di transito, nella definizione degli accordi operativi e nel contrasto all'immigrazione irregolare. I dati più recenti ci dicono che siamo sulla strada giusta. Stiamo facendo ordine e rimediando ai pasticci di chi, nel corso di questi anni, ha condotto politiche migratorie che hanno consentito indiscriminatamente a migliaia di irregolari di accedere nel nostro Paese. Contrastare l'immigrazione irregolare non significa comprimere i diritti, ma rafforzare la capacità delle istituzioni di garantire regole certe, tutela delle persone e sicurezza per le comunità. I rimpatri volontari rappresentano, dunque, un punto di equilibrio tra legalità, efficienza amministrativa, sostenibilità economica e tutela dei diritti fondamentali. Questo atto normativo offre al Parlamento l'opportunità di rafforzare uno strumento che può contribuire veramente, io credo, a una gestione più efficace e più umana dei fenomeni migratori. Valutiamolo dunque senza retorica, senza falsa ipocrisia, con serietà, rigore e senso delle istituzioni, nella consapevolezza vera che dietro ogni norma vi sono persone, diritti, doveri e responsabilità che una democrazia matura non può permettersi di ignorare», ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.