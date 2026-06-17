Il progetto raccoglierà testimonianze anonime in un diario digitale per trasformare esperienze e bisogni in proposte concrete

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Dare voce alle donne, alle loro esperienze, alle difficoltà quotidiane, alle aspirazioni e alle proposte per il futuro. Nasce con questo obiettivo “Voci Invisibili”, il nuovo progetto promosso da CISL Calabria per costruire un grande racconto collettivo sul lavoro femminile e sulla condizione delle donne nel territorio.

L’iniziativa punta a trasformare testimonianze spesso rimaste ai margini del dibattito pubblico in strumenti di conoscenza, consapevolezza e cambiamento. Al centro c’è l’ascolto diretto delle donne, chiamate a raccontarsi in forma anonima attraverso un diario digitale condiviso.

Un diario digitale per raccogliere storie ed esperienze

Il progetto prende forma attraverso una piattaforma online accessibile dal sito di CISL Calabria e tramite il QR code presente sul manifesto dell’iniziativa. Ogni donna potrà raccontare liberamente la propria storia, condividendo esperienze professionali e personali, emozioni, aspettative, sogni e idee.

Il diario digitale vuole essere uno spazio aperto all’ascolto e alla partecipazione, nel quale far emergere quelle “voci invisibili” che troppo spesso non trovano spazio nelle analisi sul mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche.

L’obiettivo è conoscere più da vicino bisogni, difficoltà e criticità vissute quotidianamente dalle donne calabresi, raccogliendo elementi concreti utili a costruire proposte e percorsi capaci di favorire una maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro.

Lavia e Zema: «Ogni storia è un tassello prezioso»

A sottolineare il valore del progetto sono Giuseppe Lavia e Antonella Zema, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale di CISL Calabria.

«Ascoltare le donne e partire dalle loro esperienze reali significa costruire percorsi di cambiamento più efficaci e inclusivi», affermano Lavia e Zema.

Poi aggiungono: «Ogni storia rappresenta un tassello prezioso per comprendere meglio la realtà e individuare risposte adeguate alle sfide ancora aperte sul fronte dell’occupazione, della conciliazione tra vita e lavoro e delle pari opportunità».

Partecipazione, ascolto e cittadinanza sociale

“Voci Invisibili” si propone dunque come uno strumento di partecipazione attiva e di cittadinanza sociale, coerente con l’impegno della CISL nel mettere al centro la persona, l’inclusione e il protagonismo.

Attraverso la raccolta anonima delle testimonianze, il progetto vuole dare vita a una narrazione condivisa, nella quale ogni donna possa riconoscersi e contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza collettiva.

Il tema del lavoro femminile resta centrale anche in Calabria, dove occupazione, precarietà, conciliazione dei tempi di vita, carichi familiari e accesso alle opportunità continuano a rappresentare nodi decisivi per la crescita sociale ed economica del territorio.

Come partecipare al progetto

Per partecipare è sufficiente accedere al diario digitale attraverso il link disponibile sul sito della CISL Calabria o tramite il QR code riportato sul materiale informativo del progetto.

Ogni testimonianza potrà contribuire a far emergere storie, bisogni e proposte, trasformando l’ascolto in una base concreta per nuove azioni sindacali e sociali.