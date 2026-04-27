Segnalazioni di cittadini ed esercenti: violenza, sporcizia e traffico fuori controllo. Appello alle istituzioni per interventi urgenti

Risse in pieno giorno, sporcizia, traffico fuori controllo e un clima crescente di insicurezza. È il quadro che emerge dalle segnalazioni arrivate negli ultimi giorni da cittadini ed esercenti delle aree di piazza Valdesi, corso Telesio e del lungo Crati.

A farsi portavoce delle criticità sono i consiglieri comunali del gruppo Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito e Ivana Lucanto, che parlano di una situazione ormai fuori controllo e di un peggioramento costante nonostante le segnalazioni già effettuate.

Secondo quanto denunciato, episodi di violenza e risse si verificano anche durante il giorno, davanti a clienti e passanti, generando un clima di forte disagio. A questo si aggiunge la presenza quasi costante di gruppi di persone in stato di alterazione alcolica, spesso protagonisti di comportamenti molesti nei confronti di residenti ed esercenti.

Particolarmente delicata la presenza di minori all’interno dei contesti familiari coinvolti in queste situazioni, un elemento che rende il quadro ancora più preoccupante sul piano sociale.

Non meno grave la questione della viabilità. Viene segnalato il passaggio quotidiano di veicoli in contromano, spesso a velocità sostenuta, lungo il tratto che collega corso Telesio a piazza Valdesi, in violazione dei divieti esistenti. Una condizione che mette a rischio pedoni, studenti e anziani.

Tra i segnali più evidenti del degrado, anche l’uso improprio della fontana di piazza Valdesi per l’igiene personale in pieno giorno, simbolo – secondo i firmatari – di un’area lasciata senza controllo.

Da qui la richiesta di un intervento immediato e coordinato. L’appello è rivolto al sindaco Franz Caruso, alla Prefettura, alla Questura e alle forze dell’ordine, affinché venga attivato un piano che preveda maggiore presenza sul territorio, controlli più stringenti e interventi sociali a tutela dei minori.

Le richieste avanzate puntano anche al ripristino del decoro urbano e al rispetto delle regole sulla circolazione, con l’obiettivo di restituire sicurezza e vivibilità a una delle aree più identitarie della città.

Il messaggio è netto: la sicurezza non può essere considerata un optional. Per residenti ed esercenti del centro storico rappresenta una condizione essenziale. E senza interventi concreti, il rischio è che il degrado continui a radicarsi.