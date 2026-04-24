Il 24-25 maggio saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. Ecco tutti i nomi e tutte le liste in campo

Entra nel vivo la corsa alle elezioni comunali nella provincia di Cosenza con centri grossi come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Castrolibero, Roggiano Gravina, Tortora e Villapiana pronti a rinnovare il proprio pubblico consesso. Da questa mattina e fino alle ore 12 di domani, sabato 25 aprile, si apre ufficialmente la finestra per la presentazione delle liste nei 22 comuni chiamati alle urne il prossimo 24 e 25 maggio.

Si tratta di un passaggio chiave che segna l’avvio concreto della campagna elettorale. In queste ore, negli uffici comunali, candidati e forze politiche sono impegnati nel deposito delle liste dei consiglieri, ciascuna collegata a un aspirante sindaco e corredata dal programma amministrativo. Un momento delicato, fatto di verifiche, alleanze e ultimi aggiustamenti. Tra gli elementi imprescindibili resta il rispetto della rappresentanza di genere, vincolo normativo che impone un equilibrio tra uomini e donne nella composizione delle liste, pena l’esclusione.

Il sistema elettorale cambia in base alla dimensione dei comuni coinvolti. Nella stragrande maggioranza dei casi, 20 centri su 22 interessati dalle elezioni comunali in provincia di Cosenza, si voterà con il sistema maggioritario semplice, previsto per i centri con meno di 15mila abitanti. In questi contesti, sarà eletto sindaco il candidato sostenuto dalla lista che otterrà anche un solo voto in più rispetto alle altre.

Scenario diverso, invece, per due realtà importanti del territorio: Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Qui è previsto il sistema a doppio turno. Per vincere al primo turno, un candidato dovrà superare la soglia del 50% più uno dei voti validi. In caso contrario, si procederà al ballottaggio, fissato per il 7 e 8 giugno, tra i due candidati più votati. Per chi accederà al secondo turno resteranno validi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno, ma sarà possibile, entro sette giorni dalla prima votazione, ampliare le alleanze includendo nuove liste.

Non mancano le novità normative. In via eccezionale per il 2026, nei comuni sotto i 15mila abitanti, nel caso in cui venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo a determinate condizioni: la lista dovrà ottenere almeno il 50% dei voti validi e l’affluenza dovrà raggiungere almeno il 40% degli elettori iscritti. Se queste soglie non verranno superate, la consultazione sarà annullata. Un dettaglio tecnico ma rilevante riguarda il calcolo degli aventi diritto: non saranno considerati gli elettori iscritti all’Aire che non eserciteranno il voto.

Elezioni comunali 2026, tutti le liste e i candidati in provincia di Cosenza

Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026. Cliccando sui comuni qui in basso, compariranno tutte le liste dei candidati consiglieri collegati agli aspiranti sindaci. I dati sono in continuo aggiornamento: