La Commissione circondariale elettorale di Cosenza non ha ammesso le quattro liste a sostegno della candidata a sindaco. Restano in gara Ambrogio, Candalise, Barile e Belcastro

Colpo di scena nelle Elezioni comunali di San Giovanni in Fiore: le quattro liste collegate alla candidatura a sindaco di Stefania Fratto sono state ricusate dalla Commissione circondariale elettorale di Cosenza. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio, al termine delle verifiche previste dalla normativa. La Prefettura di Cosenza ha quindi comunicato ufficialmente l’esito anche al Comune silano, sancendo di fatto l’esclusione delle liste. Una conseguenza diretta riguarda proprio la candidata: non essendoci più liste a sostegno, decade automaticamente anche la candidatura a sindaco di Stefania Fratto, che resta quindi fuori dalla competizione elettorale in programma il 24 e 25 maggio.

Il quadro politico si ridisegna così con quattro candidati in corsa. Marco Ambrogio guiderà una coalizione ampia composta da dieci liste di area centrodestra. Luigi Candalise sarà sostenuto da due liste di ispirazione progressista. Completano il panorama Giuseppe Belcastro e Antonio Barile, entrambi appoggiati da una singola lista civica. Fratto potrà fare ricorso contro questa decisione.