Dopo 16 anni termina l’era Lo Polito, a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Ernesto Bello, Anna De Gaio, Luca Donadio ed Eugenio Salerno
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Bello, De Gaio, Donadio e Salerno candidati a sindaco di Castrovillari
Dopo sedici anni, di cui 13 trascorsi sulla poltrona di primo cittadino, Domenico Lo Polito chiuderà la sua avventura al timone del Municipio. Le elezioni comunali 2026 a Castrovillari scriveranno così un nuovo libro per ciò che riguarda la storia politica della “capitale” del Pollino. A contendersi la fascia di sindaco saranno Ernesto Bello a capo di una coalizione di guidata del Pd e di ispirazione progressista, Anna De Gaio di Fratelli d’Italia a rappresentare tutto il centrodestra compatto, Luca Donadio con le sue liste di ispirazione civica ed Eugenio Salerno per conto dei vannacciani. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri a sostegno degli aspiranti sindaci
Candidato a sindaco: Ernesto Bello
Lista “Partito Democratico”
- Emanuela Bellizzi
- Antonio (detto Tonino) Bonifati
- Francesco Covucci
- Francesco Crescente
- Francesco Donadio
- Salvatore Garofalo
- Adele Iannibelli
- Valentina La Falce
- Pietro Pittelli
- Rocco Era
- Antonia Romano
- Erica Russo
- Domenico Saraceni
- Aurelia Sechi
- Vincenzo Viceconte
- Filomena Viola
Lista “Progressisti per Castrovillari”
- Rossella Cosentino
- Anna Maria Cruscomagno
- Ilaria Gazzaneo
- Giuseppina(detta Pina) Grillo
- Antonella Marchianò
- Valerio Morrone
- Antonio Notaro
- Fabio Olmo
- Laura Parisi
- Salvatore Porto
- Luigi Rotondaro
- Davide Saladino
- Federica Tricarico
- Donatella Viceconte
- Giancarlo Volpe
- Stefano Zupi
Lista “Democratici per Castrovillari”
- Maria Armentano
- Cinzia Castellana
- Flavia De Marco
- Antonella De Santo
- Antonio Gazineo
- Ayida Icha
- Gaetano La Falce
- Francesco Mainieri
- Rosa Mitidieri
- Francesco Musmanno
- Giuseppe Oliva
- Pasquale Pace
- Vittoria Presto
- Rosa Saraceni
- Domenico Tiburzi
- Stefania Tocci
Candidato a sindaco: Anna De Gaio
Lista “Fratelli d’Italia”
- Giancarlo Lamensa
- Alessandra Andriello
- Irene Maria Assunta Bellusci
- Francesco Campolongo
- Francesco Corrado
- Eugenio Costabile
- Mariarosaria D’Atri
- Maria De Bonis
- Tommaso De Capua
- Aurelio Erbino
- Serafino Gallicchio
- Francesca La Falce
- Gaetano Martini
- Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro
- Emanuele Piroli
- Erica Sassone
Lista “Forza Italia”
- in aggiornamento
Lista “Noi Moderati – Libertà e Democrazia”
- Ivano Schito
- Federica (detta Rosa) Cama
- Luca Bifano
- Adriana Patrizia Chiaramonte
- Antonio (detto Tonino) Di Paola
- Luciana Dragone
- Serena Falbo
- Salvatore Franzese
- Matteo Germinario
- Carmine Marrone
- Antonio Salvatore Martino
- Luigi Martucci
- Federico Oliva
- Antonio Pangaro
- Marika Santandrea
- Mara Vigna
Lista “Insieme per Castrovillari”
- Onofrio Massarotti
- Romina Alberti
- Fausto Clemente
- Giuseppina Condemi
- Raffaella D’Aquila
- Francesca De Luca
- Giuseppe Donato
- Maria Assunta Roberta Gireeffo
- Biagio Ianni
- Sara La Provitera
- Vincenzo Longo
- Carolina Lo Prete
- Maria Pacisi
- Adele Maria Paternostro
- Gabiella Piovaccari
- Felice Teti
Lista “La Castrovillari che vuoi”
- in aggiornamento
Lista “Azione Cittadina”
- in aggiornamento
Candidato a sindaco: Luca Donadio
Lista “Onda Civica”
- Emiliano Capano
- Carmen Capasso
- Giuseppe Cardello
- Armando Ceraudo
- Ivan Donadio
- Stefania Graziadio
- Vincenzo Grisolia
- Angelo Oppido
- Francesca Paternostro
- Alessia Petri Anderle
- Giulia Pudia
- Pasquale Russo
- Angelica Salerni
- Melania Spinicci
- Giovanni Visciglia
- Vincenzo Francesco Zaccaro
Lista “Uniti Civicamente”
- Giuseppe Barbino
- Andrea Bloise
- Francesca Bosone
- Maria Vittoria Bruno
- Alessandra Campolongo
- Antonio Capani
- Emanuela Donato
- Sergio Ferraro
- Donatella Grisolia
- Giulia Impieri
- Annunziata Madeo
- Mariagrazia Mainieri
- Raffaele Nardone
- Francesco Noceti
- Sasha Miladinova Sandova
Lista “Patto per Castrovillari”
- Carolina Borrelli
- Danilo Di Marco
- Fatmir Filja (detto Miri)
- Domenico Giovinazzo
- Matteo Graziadio
- Ada Gugliotta
- Marianna Iazzolino
- Sonia Kullolli
- Giuseppe La Falce
- Marisa Miceli
- Ivana Musca
- Vanessa Oliva
- Giuseppe Palmiro Oliveto
- Valentina Papa
- Caterina Perretti
- Stefano Vincenzi
Lista “Solidarietà e Partecipazione”
- Leonardo Graziadio
- Ferdinando Laghi
- Giuseppe Angelastro
- Maria Belmonte (detta Carmen)
- Mariella Buono
- Fabrizio Caivano
- Giovanni Cicero (detto Gianni)
- Giuseppa De Luca (detta Pinella)
- Silvana De Marco
- Leonardo Golia
- Antonio Limonti
- Cristian Lufrano
- Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)
- Corrado Sabatino
- Elisabetta Scapati
- Maria Serena Trotta
Lista “Pace, Salute, Lavoro”
- Rodolfo Ambrosio
- Vincenzo Adduci
- Raffaella Batilde
- Francesco Carlucci
- Eleonora Converti
- Pierre Francois Frega
- Paola Gallo
- Rossella Madeo
- Daniele Passarelli
- Stefania Perrone
- Carmine Regina (detto Francesco)
- Eugenio Ribecco Rugiano
- Elisa Francesco Saccomanno
- Enrico Tricanico
- Roberto Vergara
Lista “Piazza in Movimento”
- Maria Saladino
- Vittorio Maria Cappelli
- Antonia Abate
- Ambrogio Cesana
- Annaletizia Candelise
- Antonio D’ Agostino
- Adriana Fiore
- Francesco Filomia
- Daniela Pasqua
- Francesco Guarnieri
- Rosina Vaccaro
- Giovanni Paladino
- Carmela Viceconte
- Paolo Paternostro
- Elena Zuccaro
- Francesco Quercia
Candidato a sindaco: Eugenio Salerno
Lista “Futuro Castrovillari”
- Andrea Adduci
- Manuela Radicioni
- Tiziana Zucco
- Giuseppina Impedovo
- Karol (detto Bagherozzo) Molito
- Filomena Senise
- Nadia Falco
- Mattia Baratta
- Gianfranco Groccia
- Franca Patrizia Falcone
- Vincenzo Conte
- Maria Stabile
- Anna Conte
- Carmela Raimo
- Francesco Santilli
- Raffaele Sangineto