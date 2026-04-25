Dopo sedici anni, di cui 13 trascorsi sulla poltrona di primo cittadino, Domenico Lo Polito chiuderà la sua avventura al timone del Municipio. Le elezioni comunali 2026 a Castrovillari scriveranno così un nuovo libro per ciò che riguarda la storia politica della “capitale” del Pollino. A contendersi la fascia di sindaco saranno Ernesto Bello a capo di una coalizione di guidata del Pd e di ispirazione progressista, Anna De Gaio di Fratelli d’Italia a rappresentare tutto il centrodestra compatto, Luca Donadio con le sue liste di ispirazione civica ed Eugenio Salerno per conto dei vannacciani. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri a sostegno degli aspiranti sindaci

Candidato a sindaco: Ernesto Bello

Lista “Partito Democratico”

  • Emanuela Bellizzi
  • Antonio (detto Tonino) Bonifati
  • Francesco Covucci
  • Francesco Crescente
  • Francesco Donadio
  • Salvatore Garofalo
  • Adele Iannibelli
  • Valentina La Falce
  • Pietro Pittelli 
  • Rocco Era
  • Antonia Romano
  • Erica Russo
  • Domenico Saraceni
  • Aurelia Sechi
  • Vincenzo Viceconte
  • Filomena Viola

Lista “Progressisti per Castrovillari”

  • Rossella Cosentino
  • Anna Maria Cruscomagno
  • Ilaria Gazzaneo
  • Giuseppina(detta Pina) Grillo
  • Antonella Marchianò
  • Valerio Morrone
  • Antonio Notaro
  • Fabio Olmo
  • Laura Parisi
  • Salvatore Porto
  • Luigi Rotondaro
  • Davide Saladino
  • Federica Tricarico
  • Donatella Viceconte
  • Giancarlo Volpe
  • Stefano Zupi

Lista “Democratici per Castrovillari”

  • Maria Armentano
  • Cinzia Castellana
  • Flavia De Marco
  • Antonella De Santo
  • Antonio Gazineo
  • Ayida Icha
  • Gaetano La Falce
  • Francesco Mainieri
  • Rosa Mitidieri
  • Francesco Musmanno
  • Giuseppe Oliva
  • Pasquale Pace
  • Vittoria Presto
  • Rosa Saraceni
  • Domenico Tiburzi
  • Stefania Tocci

Candidato a sindaco: Anna De Gaio

Lista “Fratelli d’Italia”

  • Giancarlo Lamensa
  • Alessandra Andriello
  • Irene Maria Assunta Bellusci
  • Francesco Campolongo
  • Francesco Corrado
  • Eugenio Costabile
  • Mariarosaria D’Atri
  • Maria De Bonis
  • Tommaso De Capua
  • Aurelio Erbino
  • Serafino Gallicchio
  • Francesca La Falce
  • Gaetano Martini
  • Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro
  • Emanuele Piroli
  • Erica Sassone

Lista “Forza Italia”

  • in aggiornamento

Lista “Noi Moderati – Libertà e Democrazia”

  • Ivano Schito
  • Federica (detta Rosa) Cama
  • Luca Bifano
  • Adriana Patrizia Chiaramonte
  • Antonio (detto Tonino) Di Paola
  • Luciana Dragone
  • Serena Falbo
  • Salvatore Franzese
  • Matteo Germinario
  • Carmine Marrone
  • Antonio Salvatore Martino
  • Luigi Martucci
  • Federico Oliva
  • Antonio Pangaro
  • Marika Santandrea
  • Mara Vigna

Lista “Insieme per Castrovillari”

  • Onofrio Massarotti
  • Romina Alberti
  • Fausto Clemente
  • Giuseppina Condemi
  • Raffaella D’Aquila
  • Francesca De Luca
  • Giuseppe Donato
  • Maria Assunta Roberta Gireeffo
  • Biagio Ianni
  • Sara La Provitera
  • Vincenzo Longo
  • Carolina Lo Prete
  • Maria Pacisi
  • Adele Maria Paternostro
  • Gabiella Piovaccari
  • Felice Teti

Lista “La Castrovillari che vuoi”

  • in aggiornamento

Lista “Azione Cittadina”

  • in aggiornamento

Candidato a sindaco: Luca Donadio

Lista “Onda Civica”

  • Emiliano Capano
  • Carmen Capasso
  • Giuseppe Cardello
  • Armando Ceraudo
  • Ivan Donadio
  • Stefania Graziadio
  • Vincenzo Grisolia
  • Angelo Oppido
  • Francesca Paternostro
  • Alessia Petri Anderle
  • Giulia Pudia
  • Pasquale Russo
  • Angelica Salerni
  • Melania Spinicci
  • Giovanni Visciglia
  • Vincenzo Francesco Zaccaro

Lista “Uniti Civicamente”

  • Giuseppe Barbino
  • Andrea Bloise
  • Francesca Bosone
  • Maria Vittoria Bruno
  • Alessandra Campolongo
  • Antonio Capani
  • Emanuela Donato
  • Sergio Ferraro
  • Donatella Grisolia
  • Giulia Impieri
  • Annunziata Madeo
  • Mariagrazia Mainieri
  • Raffaele Nardone
  • Francesco Noceti
  • Sasha Miladinova Sandova

Lista “Patto per Castrovillari”

  • Carolina Borrelli
  • Danilo Di Marco
  • Fatmir Filja (detto Miri)
  • Domenico Giovinazzo
  • Matteo Graziadio
  • Ada Gugliotta
  • Marianna Iazzolino
  • Sonia Kullolli
  • Giuseppe La Falce
  • Marisa Miceli
  • Ivana Musca
  • Vanessa Oliva
  • Giuseppe Palmiro Oliveto
  • Valentina Papa
  • Caterina Perretti
  • Stefano Vincenzi

Lista “Solidarietà e Partecipazione”

  • Leonardo Graziadio
  • Ferdinando Laghi
  • Giuseppe Angelastro
  • Maria Belmonte (detta Carmen)
  • Mariella Buono
  • Fabrizio Caivano
  • Giovanni Cicero (detto Gianni)
  • Giuseppa De Luca (detta Pinella)
  • Silvana De Marco
  • Leonardo Golia
  • Antonio Limonti
  • Cristian Lufrano
  • Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)
  • Corrado Sabatino
  • Elisabetta Scapati
  • Maria Serena Trotta

Lista “Pace, Salute, Lavoro”

  • Rodolfo Ambrosio
  • Vincenzo Adduci
  • Raffaella Batilde
  • Francesco Carlucci
  • Eleonora Converti
  • Pierre Francois Frega
  • Paola Gallo
  • Rossella Madeo
  • Daniele Passarelli
  • Stefania Perrone
  • Carmine Regina (detto Francesco)
  • Eugenio Ribecco Rugiano
  • Elisa Francesco Saccomanno
  • Enrico Tricanico
  • Roberto Vergara

Lista “Piazza in Movimento”

  • Maria Saladino
  • Vittorio Maria Cappelli
  • Antonia Abate
  • Ambrogio Cesana
  • Annaletizia Candelise
  • Antonio D’ Agostino
  • Adriana Fiore
  • Francesco Filomia
  • Daniela Pasqua
  • Francesco Guarnieri
  • Rosina Vaccaro
  • Giovanni Paladino
  • Carmela Viceconte
  • Paolo Paternostro
  • Elena Zuccaro
  • Francesco Quercia

Candidato a sindaco: Eugenio Salerno

Lista “Futuro Castrovillari”

  • Andrea Adduci
  • Manuela Radicioni
  • Tiziana Zucco
  • Giuseppina Impedovo
  • Karol (detto Bagherozzo)  Molito
  • Filomena Senise
  • Nadia Falco
  • Mattia Baratta
  • Gianfranco Groccia
  • Franca Patrizia Falcone
  • Vincenzo Conte
  • Maria Stabile
  • Anna Conte
  • Carmela Raimo
  • Francesco Santilli
  • Raffaele Sangineto