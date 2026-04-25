Dopo 16 anni termina l’era Lo Polito, a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Ernesto Bello, Anna De Gaio, Luca Donadio ed Eugenio Salerno

Dopo sedici anni, di cui 13 trascorsi sulla poltrona di primo cittadino, Domenico Lo Polito chiuderà la sua avventura al timone del Municipio. Le elezioni comunali 2026 a Castrovillari scriveranno così un nuovo libro per ciò che riguarda la storia politica della “capitale” del Pollino. A contendersi la fascia di sindaco saranno Ernesto Bello a capo di una coalizione di guidata del Pd e di ispirazione progressista, Anna De Gaio di Fratelli d’Italia a rappresentare tutto il centrodestra compatto, Luca Donadio con le sue liste di ispirazione civica ed Eugenio Salerno per conto dei vannacciani. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri a sostegno degli aspiranti sindaci

Candidato a sindaco: Ernesto Bello

Lista “Partito Democratico”

Emanuela Bellizzi

Antonio (detto Tonino) Bonifati

Francesco Covucci

Francesco Crescente

Francesco Donadio

Salvatore Garofalo

Adele Iannibelli

Valentina La Falce

Pietro Pittelli

Rocco Era

Antonia Romano

Erica Russo

Domenico Saraceni

Aurelia Sechi

Vincenzo Viceconte

Filomena Viola

Lista “Progressisti per Castrovillari”

Rossella Cosentino

Anna Maria Cruscomagno

Ilaria Gazzaneo

Giuseppina(detta Pina) Grillo

Antonella Marchianò

Valerio Morrone

Antonio Notaro

Fabio Olmo

Laura Parisi

Salvatore Porto

Luigi Rotondaro

Davide Saladino

Federica Tricarico

Donatella Viceconte

Giancarlo Volpe

Stefano Zupi

Lista “Democratici per Castrovillari”

Maria Armentano

Cinzia Castellana

Flavia De Marco

Antonella De Santo

Antonio Gazineo

Ayida Icha

Gaetano La Falce

Francesco Mainieri

Rosa Mitidieri

Francesco Musmanno

Giuseppe Oliva

Pasquale Pace

Vittoria Presto

Rosa Saraceni

Domenico Tiburzi

Stefania Tocci

Candidato a sindaco: Anna De Gaio

Lista “Fratelli d’Italia”

Giancarlo Lamensa

Alessandra Andriello

Irene Maria Assunta Bellusci

Francesco Campolongo

Francesco Corrado

Eugenio Costabile

Mariarosaria D’Atri

Maria De Bonis

Tommaso De Capua

Aurelio Erbino

Serafino Gallicchio

Francesca La Falce

Gaetano Martini

Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro

Emanuele Piroli

Erica Sassone

Lista “Forza Italia”

in aggiornamento

Lista “Noi Moderati – Libertà e Democrazia”

Ivano Schito

Federica (detta Rosa) Cama

Luca Bifano

Adriana Patrizia Chiaramonte

Antonio (detto Tonino) Di Paola

Luciana Dragone

Serena Falbo

Salvatore Franzese

Matteo Germinario

Carmine Marrone

Antonio Salvatore Martino

Luigi Martucci

Federico Oliva

Antonio Pangaro

Marika Santandrea

Mara Vigna

Lista “Insieme per Castrovillari”

Onofrio Massarotti

Romina Alberti

Fausto Clemente

Giuseppina Condemi

Raffaella D’Aquila

Francesca De Luca

Giuseppe Donato

Maria Assunta Roberta Gireeffo

Biagio Ianni

Sara La Provitera

Vincenzo Longo

Carolina Lo Prete

Maria Pacisi

Adele Maria Paternostro

Gabiella Piovaccari

Felice Teti

Lista “La Castrovillari che vuoi”

in aggiornamento

Lista “Azione Cittadina”

in aggiornamento

Candidato a sindaco: Luca Donadio

Lista “Onda Civica”

Emiliano Capano

Carmen Capasso

Giuseppe Cardello

Armando Ceraudo

Ivan Donadio

Stefania Graziadio

Vincenzo Grisolia

Angelo Oppido

Francesca Paternostro

Alessia Petri Anderle

Giulia Pudia

Pasquale Russo

Angelica Salerni

Melania Spinicci

Giovanni Visciglia

Vincenzo Francesco Zaccaro

Lista “Uniti Civicamente”

Giuseppe Barbino

Andrea Bloise

Francesca Bosone

Maria Vittoria Bruno

Alessandra Campolongo

Antonio Capani

Emanuela Donato

Sergio Ferraro

Donatella Grisolia

Giulia Impieri

Annunziata Madeo

Mariagrazia Mainieri

Raffaele Nardone

Francesco Noceti

Sasha Miladinova Sandova

Lista “Patto per Castrovillari”

Carolina Borrelli

Danilo Di Marco

Fatmir Filja (detto Miri)

Domenico Giovinazzo

Matteo Graziadio

Ada Gugliotta

Marianna Iazzolino

Sonia Kullolli

Giuseppe La Falce

Marisa Miceli

Ivana Musca

Vanessa Oliva

Giuseppe Palmiro Oliveto

Valentina Papa

Caterina Perretti

Stefano Vincenzi

Lista “Solidarietà e Partecipazione”

Leonardo Graziadio

Ferdinando Laghi

Giuseppe Angelastro

Maria Belmonte (detta Carmen)

Mariella Buono

Fabrizio Caivano

Giovanni Cicero (detto Gianni)

Giuseppa De Luca (detta Pinella)

Silvana De Marco

Leonardo Golia

Antonio Limonti

Cristian Lufrano

Mario Innocenzo Rummolo (detto Enzo)

Corrado Sabatino

Elisabetta Scapati

Maria Serena Trotta

Lista “Pace, Salute, Lavoro”

Rodolfo Ambrosio

Vincenzo Adduci

Raffaella Batilde

Francesco Carlucci

Eleonora Converti

Pierre Francois Frega

Paola Gallo

Rossella Madeo

Daniele Passarelli

Stefania Perrone

Carmine Regina (detto Francesco)

Eugenio Ribecco Rugiano

Elisa Francesco Saccomanno

Enrico Tricanico

Roberto Vergara

Lista “Piazza in Movimento”

Maria Saladino

Vittorio Maria Cappelli

Antonia Abate

Ambrogio Cesana

Annaletizia Candelise

Antonio D’ Agostino

Adriana Fiore

Francesco Filomia

Daniela Pasqua

Francesco Guarnieri

Rosina Vaccaro

Giovanni Paladino

Carmela Viceconte

Paolo Paternostro

Elena Zuccaro

Francesco Quercia

Candidato a sindaco: Eugenio Salerno

Lista “Futuro Castrovillari”