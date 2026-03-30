Andrea Giannotta ufficializza la candidatura a sindaco di Dipignano e presenta un progetto amministrativo basato su esperienza, pragmatismo e una squadra radicata nel territorio

Si apre ufficialmente la corsa verso le elezioni comunali a Dipignano. Andrea Giannotta ha annunciato la propria candidatura alla carica di sindaco, presentando un progetto amministrativo che punta sulla continuità dell’esperienza maturata negli anni di attività istituzionale e su una squadra composta da professionalità e nuovi volti del territorio.

Già vicesindaco del Comune, Giannotta ha spiegato di voler mettere a disposizione della comunità le competenze e l’esperienza amministrativa maturate nel corso del suo mandato, con l’obiettivo di portare avanti un progetto concreto per il futuro del paese. La candidatura, viene sottolineato, nasce dalla volontà di non disperdere il lavoro svolto negli anni e di proseguire lungo un percorso amministrativo fondato su pragmatismo, conoscenza della macchina comunale e programmazione.

Accanto al candidato sindaco si sta formando una squadra definita «affiatata e coesa», composta da persone attive nel tessuto sociale e professionale del territorio, con l’obiettivo di rappresentare tutte le frazioni del comune e raccogliere le istanze della comunità.

«Le sfide che ci attendono sono numerose e ambiziose, ma non ci trovano impreparati – ha dichiarato Andrea Giannotta –. La mia esperienza passata non è un traguardo, ma il punto di partenza: conoscere dall’interno il funzionamento dell’ente pubblico mi permette oggi di avere una visione nitida delle priorità e delle urgenze del nostro territorio».

Giannotta ha poi tracciato le linee guida del progetto amministrativo, sottolineando la volontà di puntare su interventi concreti piuttosto che su promesse irrealizzabili. «Non cerchiamo promesse irrealizzabili, ma soluzioni concrete. Abbiamo le idee chiare su dove e come agire per risolvere le criticità storiche di Dipignano. Il nostro obiettivo è innalzare la qualità della vita di ogni cittadino, rendendo il nostro comune più moderno, efficiente e inclusivo. Siamo pronti ad agire con determinazione, trasparenza e, soprattutto, con quel senso di responsabilità che la nostra comunità merita».

Con l’annuncio della candidatura di Andrea Giannotta entra dunque nel vivo la fase politica in vista delle prossime elezioni comunali, che si preannunciano come un momento importante per il futuro amministrativo di Dipignano.