Secondo gli ultimi aggiornamenti il ciclone mediterraneo giungerà in Calabria tra martedì e mercoledì, sarà molto profondo e porterà in dote possibili nubifragi sulle aree ormai allo sfinimento.

L'ennesimo ciclone ha abbandonato il Mediterraneo. Deborah ha fatto piombare la Calabria nuovamente in inverno. Il Meteo Cosenza ha raccontato che in questa settimana aria molto fredda dall'artico ha raggiunto la Regione apportando un netto calo delle temperature con nevicate che hanno interessato tutti i monti calabresi e i rilievi a partire dai 700m di quota, cosa che nella stagione invernale non si è praticamente mai vista.

Ad accompagnare ciò è stato il maltempo sparso con piogge e temporali che hanno interessato l'intera Regione accompagnate anche da locali grandinate che hanno imbiancato strade, tetti e prati. Il tutto condito da forti raffiche di vento di burrasca che hanno sferzato soprattutto le aree Tirreniche e Joniche con raffiche che hanno raggiunto addirittura i 130 km/h.

Meteo Cosenza, nuovo ciclone mediterraneo in arrivo

Durante questa domenica delle Palme assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione ma attenzione tra il 31 Marzo e il 1° Aprile: un nuovo ed ennesimo ciclone raggiungerà infatti la nostra Regione con possibili nubifragi sulle aree ormai allo sfinimento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il ciclone mediterraneo sarà molto profondo e intorno ai 990hpa e richiamerà aria molto instabile dai quadranti meridionali accompagnata però da aria fredda da Nord-est capace di causare nuove nevicate sui monti calabresi.

Ovviamente questa è ancora una tendenza in quanto l'esatta collocazione del ciclone sarà nota nei prossimi aggiornamenti e ciò ne conseguirà dunque le aree che saranno colpite dai nubifragi. Restate dunque aggiornati come sempre col meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.