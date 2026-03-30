Michele Padovano e Denis Bergamini hanno vissuto insieme a Cosenza un periodo importante della loro giovinezza e della loro vita professionale. L’ex attaccante, passato poi anche alla Juventus dove ha vinto una Champions League, non ha mai dimenticato il suo compianto ex compagno di squadra. E non lo ha fatto nemmeno nella sua ultima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport di oggi.

Le parole di Padovano su Bergamini

"Denis è nel mio cuore, pensi che ho chiamato mio figlio così in suo onore. Chi lo conosceva sa che Bergamini era un ragazzo speciale, per me a Cosenza è stato un secondo padre. Non ho mai creduto nemmeno per un attimo all’ipotesi del suicidio. È il mio angelo custode. In carriera gli ho dedicato tutti i miei gol".