La consigliera comunale di San Lorenzo del Vallo Elena Magnavita entra ufficialmente nel coordinamento provinciale di Azione Cosenza. All’esponente politica sono state affidate le competenze relative a cultura, pubblica istruzione e pari opportunità.

L’ingresso è stato comunicato dal direttivo provinciale del partito, che punta a rafforzare la propria organizzazione nei comuni della provincia. Magnavita assumerà da subito le funzioni di responsabile del dipartimento provinciale nei tre ambiti indicati.

L’incarico affidato a Elena Magnavita

La consigliera comunale ha ringraziato il partito per il nuovo ruolo, richiamando la responsabilità collegata all’incarico e indicando nell’ascolto e nella collaborazione i criteri con cui intende svolgerlo.

«Sono consapevole della responsabilità che questo incarico comporta e lo affronterò con impegno, ascolto e spirito di collaborazione», ha dichiarato Magnavita. La nuova responsabile provinciale ha poi aggiunto: «Ci attendono grandi e belle cose insieme».

Il dipartimento sarà chiamato a elaborare proposte riguardanti le politiche culturali, il sistema dell’istruzione e le pari opportunità, temi sui quali il direttivo provinciale afferma di voler avviare iniziative nei diversi territori del Cosentino.

Il confronto nel direttivo provinciale

L’ingresso di Magnavita arriva dopo la riunione del direttivo provinciale di Azione Cosenza, svoltasi venerdì 11 settembre nella Sala degli Stemmi, nel capoluogo bruzio.

Durante l’incontro sono stati discussi progetti e iniziative politiche da sviluppare a livello provinciale. Il confronto ha riguardato anche il rafforzamento del rapporto tra il partito, gli amministratori locali e le comunità.

Il direttivo individua nel presidio dei territori, nel dialogo diretto con i cittadini e nell’ascolto delle esigenze locali gli elementi centrali della propria attività politica. L’obiettivo dichiarato è tradurre questi indirizzi in proposte e iniziative rivolte ai comuni della provincia di Cosenza.