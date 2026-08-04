Il Circolo di Sinistra Italiana – AVS Montalto Uffugo esprime pieno sostegno alla richiesta avanzata dal Comitato "Insieme per la Salute" affinché il Comune convochi con urgenza il tavolo istituzionale annunciato. Si tratta di un impegno assunto pubblicamente dall'Amministrazione comunale che, ad oggi, non ha ancora trovato concreta attuazione. La vicenda dell'elettrodotto non è una questione marginale: riguarda la salute dei cittadini, la tutela del territorio e il rispetto dei diritti di intere comunità che da oltre vent'anni convivono con un'infrastruttura fortemente impattante. Su un tema così delicato non sono più accettabili rinvii, silenzi o generiche rassicurazioni.

«Il Sindaco e la Giunta comunale - si legge in una nota - hanno il dovere di spiegare ai cittadini perché il tavolo istituzionale non sia stato ancora convocato, quali iniziative siano state realmente assunte nei confronti della Regione e di Terna e quali risultati concreti siano stati ottenuti fino ad oggi. La trasparenza non può limitarsi ai comunicati stampa o alle dirette sui social: deve tradursi in atti amministrativi e in un confronto pubblico con il Comitato e con la cittadinanza».

Poi ancora: «Da tempo assistiamo a un'Amministrazione più impegnata nella comunicazione che nella soluzione dei problemi. Gli annunci si susseguono, mentre sulle questioni strategiche per Montalto Uffugo continuano a registrarsi ritardi e immobilismo. Non basta finanziare sagre e manifestazioni con le risorse di tutti i cittadini per costruire l'immagine di una buona amministrazione. Gli eventi rappresentano un momento importante per la vita della comunità, ma non possono diventare lo strumento con cui si tenta di coprire le mancanze dell'azione amministrativa. La buona politica si misura sulla capacità di affrontare le emergenze del territorio, realizzare le opere pubbliche, mantenere gli impegni assunti e difendere concretamente gli interessi dei cittadini».

«L'elettrodotto, così come altre opere e vertenze aperte sul territorio, dimostra che tra gli annunci dell'Amministrazione e i risultati ottenuti esiste ancora una distanza evidente – denuncia Sinistra Italiana AVS Montalto Uffugo –. Il nostro circolo continuerà a sostenere il Comitato e tutte le iniziative democratiche volte a ottenere l'interramento dei cavi nelle aree maggiormente interessate, chiedendo che il Comune abbandoni definitivamente la politica degli annunci e assuma finalmente un ruolo attivo e determinato nella difesa della salute e del territorio».