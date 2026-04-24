Sfiderà per la poltrona di primo cittadino Nicoletta Perrotti e Francesco Serra e si pone come la novità di questa tornata elettorale

Pasquale Villella, candidato a sindaco per elezioni comunali 2026 di Castrolibero ha depositato la sua lista. “Cambia-Menti” è il nome del suo raggruppamento con cui spera di poter battere il prossimo 24-25 maggio i suoi due competitor: Nicoletta Perrotti e Francesco Serra. In una recente uscita pubblica, Villella non è stato molto tenero con gli sfidanti.

Ha invatti evidenziato: «È ora di restituire la parola ai cittadini, che attraverso la nostra offerta politica avranno finalmente la possibilità di scegliere tra diverse rappresentazione di una trentennale continuità e una chiara alternativa di rinnovamento rappresentata da una nuova generazione portatrice di una visione che ha al cuore solo gli interessi della nostra Comunità».

Elezioni Castrolibero, i nomi della lista "Cambia-Menti” con Villella sindaco