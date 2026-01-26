«Luogo di confronto costruttivo e di sintesi, capace di accompagnare l’azione legislativa del Consiglio regionale con serietà, competenza e spirito di servizio»

Si è insediata ufficialmente la Sesta Commissione consiliare del Consiglio regionale della Calabria, competente in materia di agricoltura, forestazione, attività produttive, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili. Alla Presidenza Elisabetta Santoianni, che ha avviato i lavori con un intervento improntato sull’importanza del dialogo e sulla ricerca di una visione condivisa.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato Santoianni – consapevole del ruolo centrale che la Sesta Commissione riveste per il futuro della Calabria e per lo sviluppo equilibrato dei nostri territori». Nel suo discorso di insediamento, la Presidente ha sottolineato l’importanza di una collaborazione fattiva e leale tra tutti i componenti della Commissione, al di là delle appartenenze politiche, con un unico obiettivo comune: il bene della Calabria e dei calabresi. Santoianni ha ribadito la volontà di promuovere un metodo di lavoro fondato sull’ascolto dei territori, sul confronto costante con le categorie produttive e sulla concretezza dell’azione istituzionale, sottolineando che solo attraverso il dialogo la Commissione potrà produrre atti utili, efficaci e realmente rispondenti ai bisogni dei cittadini.

Grande attenzione sarà riservata alle aree interne e rurali, risorsa strategica per la Calabria, da sostenere nello sviluppo del loro immenso potenziale, così come alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche, che costituiscono un patrimonio identitario e culturale della regione. Rilevante, inoltre, il tema dell’agricoltura e delle attività produttive, chiamate a svolgere un ruolo determinante nei processi di sviluppo economico, innovazione e crescita dell’occupazione, in particolare giovanile.

«La Sesta Commissione – ha concluso la Presidente – dovrà essere un luogo di confronto costruttivo e di sintesi, capace di accompagnare l’azione legislativa del Consiglio regionale con serietà, competenza e spirito di servizio». Con l’avvio dei lavori, la Commissione si prepara ad affrontare una fase di intenso impegno, ponendosi come punto di riferimento per politiche regionali orientate alla crescita sostenibile, alla coesione sociale e alla valorizzazione delle specificità della Calabria.