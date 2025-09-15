Un nuovo spazio di ascolto per i cittadini di Cosenza. È stato inaugurato su corso Mazzini il punto incontro di Enza Bruno Bossio, candidata democratica al Consiglio regionale della Calabria. All’evento ha partecipato la giornalista e analista politica Antonella Grippo, conduttrice del programma Perfidia in onda su LaC Tv, che ha intervistato la candidata con domande dirette e pungenti. «Dopo il 5 e 6 ottobre Occhiuto dovrà misurarsi a fare opposizione a Palazzo Campanella», ha dichiarato Bruno Bossio, accusando il presidente uscente di essersi dimesso «per cercare un’assoluzione politica e sorprendere il centrodestra, che altrimenti non lo avrebbe ricandidato».

La candidata ha contestato la narrazione dei successi attribuiti al governatore: «Alta velocità, nuovi treni regionali, SS106, elettrificazione della Ionica, riapertura della Cosenza-Catanzaro, assunzioni in sanità e stabilizzazione dei tirocinanti: noi abbiamo programmato e finanziato, lui doveva solo realizzare. E non ci è riuscito».

Giovani, donne e competenza

Bruno Bossio ha spiegato la sua idea di politica come servizio e competenza: «Essere giovani e donne è un valore, ma non basta. Essere candidati non è un merito: lo è dimostrare capacità sul campo e mettersi al servizio dei cittadini». La candidata ha ribadito con fermezza la sua priorità: una sanità pubblica efficiente e universale. «Servono più medici di base, sanità territoriale e digitalizzazione dei servizi. Solo così la Calabria smetterà di essere fanalino di coda in Italia ed Europa», ha dichiarato. Mobilità sostenibile, diritti civili e lavoro completano la sua visione di una Calabria «più giusta, inclusiva e moderna».