Il presidente della Provincia di Cosenza ha incontrato sindaco, giunta e consiglieri comunali: al centro viabilità, sicurezza scolastica e tutela del territorio

Il presidente della Provincia di Cosenza, Faragalli, ha fatto visita a Cassano all’Ionio per un confronto istituzionale con l’amministrazione comunale sui temi considerati più urgenti per il territorio: viabilità, pubblica istruzione e ambiente. Un incontro che ha assunto un rilievo politico e amministrativo particolare perché ha riunito, attorno allo stesso tavolo, rappresentanti dell’ente provinciale, della giunta municipale e una delegazione del consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza.

Accompagnato dal consigliere provinciale Luigi Garofalo, Faragalli è stato ricevuto a Palazzo di Città dal sindaco Gianpaolo Iacobini e dall’intera giunta. Successivamente il confronto si è spostato al Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo, dove il presidente della Provincia ha incontrato anche una rappresentanza dei consiglieri comunali.

Un confronto su temi strategici per Cassano all’Ionio

Il dialogo si è concentrato su questioni ritenute centrali per la comunità cassanese. In primo piano sono emersi il tema della viabilità provinciale, quello della sicurezza e della qualità degli ambienti scolastici, e quello dell’ambiente, con particolare attenzione anche alle problematiche connesse al fiume Crati e alla più ampia tutela del territorio.

Scuola, già attivati i primi interventi

Sul fronte della pubblica istruzione è stato evidenziato l’impegno della Provincia nel rispondere con rapidità ad alcune criticità segnalate. In particolare, è stato ricordato l’intervento di messa in sicurezza dell’area circostante alla palestra del Liceo Erodoto di Thurii, un passaggio che consentirà la riapertura di una struttura considerata importante non solo per gli studenti, ma anche per le associazioni che la utilizzano.

Parallelamente, la Provincia ha già programmato interventi di sanificazione e derattizzazione negli istituti di propria competenza, con l’obiettivo di garantire ambienti scolastici più sicuri e salubri. È un punto che l’incontro ha messo in evidenza come segnale concreto di attenzione verso il sistema scolastico locale.

Viabilità provinciale, priorità per sicurezza e collegamenti

Ampio spazio è stato dedicato anche alla viabilità provinciale, tema indicato come una priorità per migliorare i collegamenti e innalzare il livello di sicurezza sulle strade del territorio.

Nel corso del confronto sono stati richiamati gli interventi già programmati che interesseranno il territorio di Cassano all’Ionio grazie alle risorse previste dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2022 n. 101, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Un dato che conferma il peso della programmazione provinciale su un’area dove la rete viaria rappresenta un nodo essenziale per la mobilità e per i collegamenti interni.

Ambiente e attenzione al fiume Crati

Nel confronto istituzionale è entrato anche il tema dell’ambiente, affrontato con una particolare attenzione alle questioni che riguardano il fiume Crati e, più in generale, la tutela del territorio. Un ambito che resta centrale per un Comune come Cassano all’Ionio, dove le dinamiche ambientali e la gestione delle criticità idrogeologiche hanno un impatto diretto sulla sicurezza e sulla qualità della vita della comunità.