«La notte appena trascorsa ha messo in ginocchio una parte importante della tradizione cosentina. Le forti raffiche di vento e la pioggia intensa hanno colpito duramente la Fiera di San Giuseppe, provocando il crollo e la distruzione di numerosi gazebo e danneggiando la merce di molti espositori. Una situazione che ha lasciato decine di commercianti in grande difficoltà economica, dopo aver investito tempo, risorse e sacrifici per partecipare a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno».

È quanto chiedono in una nota congiunta i consiglieri comunali di minoranza Francesco Caruso, Francesco Cito, Alfredo Dodaro, Giuseppe D’Ippolito, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro, Antonio Ruffolo

«Come consiglieri comunali di minoranza, esprimiamo solidarietà agli operatori colpiti e riteniamo indispensabile che l’amministrazione comunale intervenga con tempestività e responsabilità. I danni e le criticità emerse Le segnalazioni raccolte nelle ultime ore parlano di: gazebo divelti o completamente distrutti; merce danneggiata o resa invendibile; difficoltà logistiche per la ripresa delle attività. La Fiera di San Giuseppe rappresenta un patrimonio culturale ed economico per la città, e ogni anno richiama centinaia di operatori da tutta Italia. È quindi doveroso garantire condizioni di sicurezza e tutela, soprattutto in presenza di fenomeni atmosferici sempre più intensi e imprevedibili.

Riteniamo che il Comune debba attivarsi subito per sostenere i commercianti colpiti. Una misura concreta, rapida e sostenibile potrebbe essere la proroga degli spazi concessi, ma pensiamo anche al rimborso totale o parziale - visti i giorni di maltempo - del costo dei posteggi per tutti gli operatori che hanno subito danni. Questa soluzione avrebbe diversi vantaggi: rappresenterebbe un ristoro immediato per chi ha perso merce e attrezzature, eviterebbe procedure complesse e tempi lunghi, dimostrerebbe attenzione e vicinanza da parte dell’amministrazione, consentirebbe agli operatori di affrontare con meno difficoltà le giornate rimanenti della fiera. Un appello all’amministrazione In un momento così delicato, non servono polemiche ma risposte.

Riteniamo che l’amministrazione guidata dal Sindaco Caruso, debba immediatamente fornite una soluzione, addirittura potrebbe farsi carico anche di avanzare una richiesta alla Regione per un eventuale ristoro straordinario per i danni subiti da tutte le attività. La Fiera di San Giuseppe è un simbolo della nostra identità e un’occasione di lavoro per centinaia di famiglie. Lasciare soli i commercianti sarebbe un errore grave. Chiediamo quindi al sindaco e alla giunta di intervenire con urgenza, adottando misure concrete e immediate. La città si aspetta un’amministrazione capace di ascoltare, prevenire e proteggere», concludono i consiglieri comunali di minoranza Francesco Caruso, Francesco Cito, Alfredo Dodaro, Giuseppe D’Ippolito, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro, Antonio Ruffolo