Curiosa vicenda in Turchia: un cinquantenne sparisce dopo una serata con amici e si unisce ai soccorritori senza capire che il disperso è proprio lui

Una vicenda curiosa e quasi surreale arriva dalla Turchia, dove un uomo ha finito per cercare se stesso insieme ai soccorritori mobilitati per ritrovarlo. Il protagonista della storia è Beyhan Mutlu, cinquantenne residente a Inegöl, che dopo una serata trascorsa con alcuni amici è scomparso improvvisamente facendo scattare l’allarme.

Secondo quanto riferito dai media locali, l’uomo si trovava in un locale quando, a un certo punto, si è allontanato dirigendosi verso una zona boschiva nei dintorni. Il suo improvviso allontanamento ha preoccupato gli amici che, non vedendolo rientrare, hanno deciso di avvisare le autorità. Le forze dell’ordine hanno quindi organizzato una squadra di ricerca per perlustrarne l’area. Alle operazioni hanno partecipato sia soccorritori sia volontari, impegnati per ore nella speranza di trovare il disperso.

Nel frattempo però il cinquantenne, che si aggirava nei boschi senza orientamento, si è imbattuto proprio nel gruppo di persone che lo stavano cercando. Senza rendersi conto della situazione, ha deciso di unirsi alla squadra partecipando alle ricerche. In pratica l’uomo cercava se stesso senza saperlo. La situazione è diventata ancora più singolare quando uno dei soccorritori ha iniziato a chiamare ad alta voce il nome del disperso. A quel punto Mutlu ha risposto spontaneamente dicendo: “Sono qui”. Solo in quel momento è stato chiaro a tutti che la persona che stavano cercando si trovava già accanto a loro.

Chiarito l’equivoco, le autorità hanno accompagnato l’uomo a casa senza ulteriori conseguenze. Resta tuttavia il mistero su come nessuno si sia accorto prima della sua presenza tra i partecipanti alle ricerche. Episodi di questo tipo non sono del tutto inediti. Un caso simile si era verificato nel 2012 in Islanda, quando una turista asiatica, creduta scomparsa durante un’escursione, si era unita alle operazioni organizzate per ritrovarla dopo non essersi riconosciuta nella descrizione diffusa dalla polizia.