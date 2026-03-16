Dopo i danni provocati dal maltempo, la segretaria di circolo Caligiuri e il consigliere comunale Alimena lanciano un appello alle istituzioni per sostenere gli operatori colpiti e garantire la prosecuzione della storica manifestazione

Dopo i danni provocati dal maltempo alla Fiera di San Giuseppe, dal Partito democratico di Cosenza arriva un appello alle istituzioni affinché si intervenga con rapidità per sostenere gli operatori colpiti e garantire la prosecuzione della storica manifestazione.

La segretaria cittadina del Pd, Rosi Caligiuri, sottolinea come la situazione che si è registrata nelle ultime ore nell’area fieristica imponga una risposta chiara e immediata da parte dell’amministrazione comunale. Il violento peggioramento delle condizioni meteorologiche ha infatti provocato danni a numerosi stand, mettendo in seria difficoltà molti ambulanti che, sin dalla serata di ieri, stanno cercando di salvare merci e strutture di lavoro.

«Dietro ogni banco – evidenzia Caligiuri – ci sono famiglie, sacrifici e attività che trovano proprio nella Fiera di San Giuseppe uno dei momenti più importanti dell’intero anno lavorativo». Proprio per questo, secondo il Pd, non può esserci spazio per ritardi o inerzie di fronte a una situazione che rischia di compromettere il lavoro di decine di operatori.

Tra le misure ritenute necessarie vi è innanzitutto l’attivazione di provvedimenti di ristoro e di risarcimento per i danni subiti, valutando tutte le forme possibili di sostegno economico e di agevolazione a favore degli ambulanti colpiti dal maltempo. Parallelamente viene ritenuto indispensabile intervenire sulla messa in sicurezza dell’area fieristica, per garantire condizioni adeguate di lavoro e permettere agli operatori di proseguire l’attività senza ulteriori rischi.

Il Partito democratico propone inoltre la convocazione di un incontro urgente con le associazioni dei commercianti, degli ambulanti e degli artigiani, con l’obiettivo di definire un piano di interventi immediati a sostegno degli operatori e individuare soluzioni utili a salvaguardare questa edizione della fiera.

Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale del Pd Francesco Alimena, che chiede azioni rapide e concrete. «Non c’è tempo da perdere – afferma – la fiera deve essere messa subito in sicurezza e agli espositori devono essere date certezze sul risarcimento dei danni subiti e sulla possibilità di riprendere le attività».

Per questo Alimena ha richiesto, attraverso la Commissione consiliare Attività produttive, che il sindaco e la giunta chiedano con urgenza alla Regione e al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità naturale. Contestualmente, ha proposto un sopralluogo dei consiglieri comunali nell’area della fiera per procedere a un immediato accertamento dei danni e valutare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e per il riconoscimento di ristori agli operatori.

«La Fiera di San Giuseppe – conclude Caligiuri – è una tradizione che appartiene alla città. Chi ogni anno la rende possibile con il proprio lavoro non può essere lasciato solo di fronte a eventi di questa portata. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con tempestività e responsabilità».