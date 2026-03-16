«Solidarietà e vicinanza agli espositori della fiera di San Giuseppe. Flagellati dalla furia maltempo e vittime della incompetenza di Caruso. Era noto da giorni che nel tardo pomeriggio di domenica la nostra città sarebbe stata colpita dal maltempo. Era stata diramata anche l’allerta meteo dalla Protezione civile: prima gialla e poi arancione». Così Giacomo Mancini, componente della direzione regionale del Partito democratico, a proposito dei danni causati dal maltempo ai comemrcianti presenti alla Fiera di San Giuseppe.

«Una normale diligenza doveva consigliare di intervenire preventivamente ed evitare il disastro che ognuno di noi ha visto. Caruso ha fatto finta di nulla. E invece doveva considerare con serietà i bollettini emanati dalla Protezione civile, allertare il COC - centro operativo comunale - e adottare provvedimenti urgenti e immediati. Ma non ha fatto nulla di tutto ciò. Oggi si giustifica dicendo “siamo stati colti di sorpresa». È inammissibile. Anche perché quanto è accaduto era un evento previsto. La sicurezza dei cosentini e di chi è venuto in città per esporre in fiera non merita questa incompetenza da dilettanti», conclude Mancini nel suo post su facebook.