Il sindaco di Cosenza Franz Caruso esprime convinto apprezzamento per l’iniziativa intrapresa dal deputato Alfredo Antoniozzi e dal senatore Fausto Orsomarso, volta a richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze un differimento della norma relativa al Fondo anticipazione liquidità, così come inserita nella legge finanziaria.

«Si tratta di una presa di posizione necessaria e importante - afferma Franz Caruso - che coglie con lucidità le oggettive e straordinarie difficoltà in cui versano numerosi enti locali, tra cui il Comune di Cosenza. Un Comune il nostro che, come noto, ha approvato la procedura di dissesto finanziario nel 2019, che noi, quindi, abbiamo ereditato, e che, nonostante gli sforzi imponenti messi in campo dall’attuale amministrazione che guido con l’equilibrio e la saggezza di un buon padre di famiglia, continua quotidianamente a doversi confrontare con vincoli finanziari estremamente stringenti.

La mia azione amministrativa, infatti, è stata improntata sin dall’inizio del mandato, al rigore, alla responsabilità e alla trasparenza con l’obiettivo di riportare progressivamente in equilibrio i conti dell’Ente, cercando di salvaguardare i servizi essenziali Più in generale, riferendosi ai tanti piccoli Comuni in condizioni di dissesto del Sud Italia, Franz Caruso sottolinea: «Avviare le procedure per risanare un Ente in dissesto significa intraprendere un percorso complesso che richiede il rispetto di tempi tecnici, l’adozione di strumenti adeguati e soprattutto un quadro normativo coerente con le reali condizioni in cui operano gli stessi Comuni. Occorre inoltre evidenziare come tali criticità risultino ancora più marcate nei Comuni del Mezzogiorno, dove condizioni strutturali più fragili, minore capacità di imposizione fiscale e un tessuto economico più debole rendono ancora più arduo il percorso di risanamento delle situazioni debitorie pregresse destinati alla comunità».

In questo quadro, l’attuazione dell’autonomia differenziata come sinora presentata, rischia di accentuare ulteriormente le disuguaglianze esistenti, ampliando la distanza tra territori con maggiori risorse e capacità amministrative e quelli che, come molti Comuni del Sud, partono da condizioni oggettivamente più svantaggiate. È quindi fondamentale che ogni intervento normativo tenga conto di queste differenze, evitando di generare nuovi squilibri o di aggravare quelli già presenti.

Le ipotesi correttive prospettate, a partire dalla possibilità di riallineare la disciplina a quella già prevista per le Regioni e di intervenire sul debito con la Cassa Depositi e Prestiti, rappresentano, dunque, soluzioni efficaci, concrete e sostenibili, in grado di alleggerire il carico finanziario senza compromettere il percorso di risanamento».

«Il Comune di Cosenza – conclude Franz Caruso - ha affrontato e continua ad affrontare questa difficile fase con grande senso di responsabilità e con sacrifici significativi. È una sfida quotidiana, portata avanti con grande fatica ma anche con determinazione, nella consapevolezza che il risanamento finanziario rappresenti una condizione imprescindibile per garantire un futuro stabile alla città. È quindi indispensabile che lo Stato accompagni questi sforzi con misure e strumenti adeguati, che tengano conto delle reali condizioni dei territori, con particolare attenzione a quelli del Mezzogiorno, evitando di imporre rigidità che rischiano di compromettere definitivamente percorsi già complessi».