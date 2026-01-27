Francesco Midulla annuncia la sua adesione al movimento Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM) e assume il ruolo di coordinatore cittadino per Rende, aprendo una nuova fase del suo impegno pubblico. Una decisione maturata nel tempo, che nasce dalla volontà di contribuire a una politica radicata nei territori, attenta alle persone e capace di affrontare in modo serio e strutturale le sfide del Mezzogiorno.

Midulla spiega di considerare naturale questa scelta: «L’adesione a DPM è coerente con il mio modo di intendere la politica: partecipata, inclusiva e profondamente legata alle comunità locali. Credo in una politica che parta dall’ascolto e che torni a essere uno strumento di crescita collettiva».

Il suo percorso si intreccia con quello del consigliere regionale Francesco De Cicco, di cui sostiene il progetto politico e istituzionale, fondato su ricerca, dialogo e responsabilità. La recente elezione di De Cicco, osserva Midulla, rappresenta un’opportunità per rafforzare un’azione politica concreta, centrata sui contenuti e vicina ai cittadini.

Nel nuovo incarico, il coordinatore lavorerà alla costruzione di una rete aperta, capace di coinvolgere giovani, professionisti, associazioni e cittadini. L’obiettivo è rimettere al centro il territorio, promuovere partecipazione reale e ridare senso alla politica come strumento quotidiano di servizio. «Questo non è un punto di arrivo ma un nuovo inizio – sottolinea Midulla –. Un impegno che affronto con responsabilità e con la convinzione che il cambiamento richieda coerenza tra valori, azioni e presenza sul territorio».

A chi vorrà condividere questo percorso, Midulla garantisce impegno costante, lealtà e una visione orientata al rispetto, alla partecipazione e alla costruzione di un futuro migliore per Rende e per il Sud.