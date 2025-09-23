Giovedì 25 settembre Nicola Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana, sarà a Cosenza per incontrare elettori, candidati e operatori locali a sostegno del candidato Presidente Pasquale Tridico e della Lista dell’Alleanza Verdi Sinistra

Giovedì 25 settembre l’On. Nicola Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana, sarà a Cosenza per sostenere le candidate e i candidati della Lista dell’Alleanza Verdi Sinistra della Circoscrizione Nord e il Candidato Presidente Pasquale Tridico.

Il tour cosentino prevede tre appuntamenti principali:

Ore 11.30-12.00, Piazza XI Settembre: incontro con gli elettori e conferenza stampa insieme ai candidati, al Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi e al Segretario Regionale di Sinistra Italiana Fernando Pignataro.

Ore 13.00, Colazione da “Affavorì” in Piazza dei Valdesi.

Ore 15.30, SAI di San Benedetto Ullano: visita e incontro con gli operatori.

Il tour in Calabria proseguirà con altri appuntamenti: il 30 settembre e il 1° ottobre nelle province di Catanzaro e Crotone, e il 3 ottobre a Lamezia Terme e Corigliano-Rossano, insieme al candidato Presidente e ad altri leader nazionali.

Fratoianni ribadisce così l’impegno di Sinistra Italiana nella campagna elettorale, puntando su dialogo diretto con cittadini, candidati e operatori locali per rafforzare la presenza della lista in tutto il territorio calabrese.