«I sottoscritti consiglieri comunali Giuseppe Mazzuca, Francesco Alimena, Massimiliano D’Antonio e Assunta Mascaro esprimono preoccupazione per il fatto che l' attività del gruppo consiliare da mesi è fortemente condizionata e risucchiata dalla grave crisi politica ed organizzativa che investe la federazione provinciale del PD di Cosenza. Il gruppo consiliare e la stessa rappresentanza espressione del nostro partito nella Giunta comunale non si pongono più al servizio degli interessi della città, ma si muovono in maniera strumentale e funzionale a posizionamenti di gruppi e correnti che da tempo stanno impaludando il PD della provincia cosentina per meri interessi di potere ed ambizioni personali.

Anche per queste ragioni, nei giorni scorsi, noi sottoscritti abbiamo inteso manifestare al capogruppo pro-tempore dissenso e, conseguentemente, sfiducia rispetto al suo operato. In questa fase, è richiesta una forte esigenza di connotare l'azione del gruppo in chiave progressista, a fronte del disimpegno di questi ultimi mesi da parte del capogruppo del PD, rispetto ai temi sociali e occupazionali che devono rappresentare, invece, la direttiva principale dell'azione amministrativa di governo della città, essendo stati alla base del programma elettorale della coalizione e del Sindaco.

Il PD deve caratterizzarsi in maniera più decisa verso le persone fragili, per tentare di ridurre la forte disparità sociale e le sacche di povertà che affliggono Cosenza. Nonostante, però, non sia più espressione della maggioranza del gruppo consiliare, il capogruppo ha inteso non dimettersi e di insistere in una posizione che sostanzialmente determina l'assenza e la paralisi della presenza del PD nelle attività istituzionali comunali . Ciò che è grave è che tutto ciò avviene nel mancato rispetto delle più elementari regole politiche e di garbo istituzionale nonché in violazione delle norme statutarie che regolano il funzionamento e l'attività del partito stesso. I sottoscritti, esprimono poi meraviglia e stupore che ciò possa avvenire, more solito, nel silenzio del segretario regionale Nicola Irto, che pure avevamo chiamato a svolgere il proprio ruolo di guida troppo spesso dimenticato quando ciò significa prendere una posizione politica che possa scontentare qualcuno.

Per quanto ci riguarda riteniamo necessario che ci si debba da subito adoperare per dare un forte impulso all' iniziativa del PD in seno al Consiglio comunale, nel senso progressista che abbiamo indicato, anche al fine di recuperare la funzione motrice che il gruppo consiliare ha esercitato nella prima metà della consiliatura nell' ambito amministrativo. Riteniamo, inoltre, che sia doveroso il richiamo al rispetto delle regole politiche ed istituzionali per quanti già nel passato hanno consumato l' esperienza di uno strappo attraverso la fuoriuscita dal gruppo del PD e dopo che gli stessi consiglieri comunali, insieme al vicesindaco e presidente regionale del partito, insistono pubblicamente nel rappresantarsi come altro dal PD cittadino fino ad ostentare di non essere più iscritti al circolo della città.

Considerato, dunque, l'atteggiamento di resistenza a dimettersi per continuare ad esercitare abusivamente la funzione e di capogruppo da parte del consigliere Francesco Graziadio e, nella migliore delle ipotesi, della volontà dilatoria della stessa segreteria regionale del partito, intendiamo noi sottoscritti assumerci pienamente e direttamente la responsabilità e l'onere di rappresentare l' unica, partecipata e condivisa linea politica del PD, espressa da una ampia maggioranza degli iscritti, sia nel congresso che nelle numerose assembee e riunioni dell' organismo direttivo, del circolo cittadino del PD di Cosenza "Marica Zuccarelli". A questo fine costituiamo ufficialmente il nuovo gruppo consiliare denominato "PDCOSENZA" con la designazione a capogruppo del consigliere Francesco Alimena».