Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono intorno alla famiglia del giovane aggredito mentre prestava servizio in una discoteca di Sangineto: «Non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo»

Il sindaco Giacomo Middea e l’intera Amministrazione comunale di Fuscaldo esprimono profondo sgomento ed immenso dolore per la tragica e assurda scomparsa del giovane Antonio Perrotta. «Di fronte ad una morte così incomprensibile, inaccettabile, avvenuta in un modo privo di ogni motivo e di ogni senso, le parole sembrano non bastare.

Una giovane vita spezzata dalla violenza lascia una ferita profonda non soltanto nei suoi cari, ma nell’intera comunità, oggi unita nel dolore e nell’incredulità. Ci stringiamo con affetto sincero e partecipe alla moglie, ai figli ed a tutti i familiari di Antonio, condividendone il dolore, immaginiamo lacerante, in questo momento terribile. L’Amministrazione comunale è certa che la Magistratura farà piena luce su quanto accaduto e su una vicenda che si fa fatica ad elaborare ed umanamente a comprendere».