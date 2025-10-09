La capogruppo della lista civica Rende Azzurra in Consiglio comunale di Rende, Stefania Galassi, prima eletta in Forza Italia alle ultime comunali e Vicepresidente del consiglio (lato opposizione) esprime grande soddisfazione per la netta affermazione del centrodestra alle elezioni regionali 2025 e per la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria.

«Il risultato ottenuto dal Presidente Occhiuto è la prova che i calabresi hanno scelto la continuità del buon governo, della competenza e della concretezza amministrativa. La Calabria - dichiara Galassi - ha voluto premiare una visione chiara e un modello politico che in questi anni ha saputo restituire credibilità alle istituzioni regionali e centralità ai territori. Un risultato che rafforza la sinergia istituzionale». La capogruppo sottolinea l’importanza di questo successo anche per il territorio rendese: «E’ un risultato che nel nostro territorio assume un valore ancora più significativo grazie all’elezione di Pierluigi Caputo, primo degli eletti a Rende con 1069 voti di preferenza».

Galassi ribadisce: «La vittoria del centrodestra rappresenta un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra la Regione Calabria e i Comuni, a partire da Rende. È necessario costruire un dialogo stabile e operativo per affrontare insieme le sfide della sanità territoriale, delle infrastrutture, della tutela ambientale e dello sviluppo economico».

Poi ancora: «Come rappresentante della lista Rende Azzurra - dice - mi impegnerò a sostenere e promuovere la sanità territoriale, le tematiche socio-sanitarie e una sinergia costruttiva con la Regione, affinché anche Rende possa beneficiare delle politiche di crescita e innovazione avviate dal governo Occhiuto».

«Questa vittoria – conclude Galassi - ci responsabilizza e ci sprona a lavorare con ancora maggiore determinazione per dare risposte concrete ai cittadini. A nome del gruppo Rende Azzurra, formulo al Presidente Occhiuto e a tutta la coalizione del centrodestra le più sincere congratulazioni per il risultato ottenuto e per l’impegno dimostrato in una campagna elettorale improntata al rispetto, alla serietà e alla proposta».