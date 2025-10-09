L’esponente di opposizione esulta per l’affermazione alle regionali di Forza Italia, suo partito di riferimento, ed evidenzia la performance dell’esponente azzurro sul territorio comunale con 1069 preferenze
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
La capogruppo della lista civica Rende Azzurra in Consiglio comunale di Rende, Stefania Galassi, prima eletta in Forza Italia alle ultime comunali e Vicepresidente del consiglio (lato opposizione) esprime grande soddisfazione per la netta affermazione del centrodestra alle elezioni regionali 2025 e per la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria.
«Il risultato ottenuto dal Presidente Occhiuto è la prova che i calabresi hanno scelto la continuità del buon governo, della competenza e della concretezza amministrativa. La Calabria - dichiara Galassi - ha voluto premiare una visione chiara e un modello politico che in questi anni ha saputo restituire credibilità alle istituzioni regionali e centralità ai territori. Un risultato che rafforza la sinergia istituzionale». La capogruppo sottolinea l’importanza di questo successo anche per il territorio rendese: «E’ un risultato che nel nostro territorio assume un valore ancora più significativo grazie all’elezione di Pierluigi Caputo, primo degli eletti a Rende con 1069 voti di preferenza».
Galassi ribadisce: «La vittoria del centrodestra rappresenta un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra la Regione Calabria e i Comuni, a partire da Rende. È necessario costruire un dialogo stabile e operativo per affrontare insieme le sfide della sanità territoriale, delle infrastrutture, della tutela ambientale e dello sviluppo economico».
Poi ancora: «Come rappresentante della lista Rende Azzurra - dice - mi impegnerò a sostenere e promuovere la sanità territoriale, le tematiche socio-sanitarie e una sinergia costruttiva con la Regione, affinché anche Rende possa beneficiare delle politiche di crescita e innovazione avviate dal governo Occhiuto».
«Questa vittoria – conclude Galassi - ci responsabilizza e ci sprona a lavorare con ancora maggiore determinazione per dare risposte concrete ai cittadini. A nome del gruppo Rende Azzurra, formulo al Presidente Occhiuto e a tutta la coalizione del centrodestra le più sincere congratulazioni per il risultato ottenuto e per l’impegno dimostrato in una campagna elettorale improntata al rispetto, alla serietà e alla proposta».