Otto liste e una vittoria storica e schiacciante in Calabria. Nella circoscrizione Nord, però, il successo è stato più contenuto nei numeri e la coalizione di centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto si è attestata sul 51,70% totale. Da segnalare la performance eccellente di Forza Italia nelle sue tre liste (quella storica, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri).

In più c’è il dato di Gianluca Gallo a conquistare i titoloni dei giornali: 30165 preferenze. Mai nessuno era riuscito a raggiungere questi numeri nella nostra Regione. In totale, le liste di centrodestra nella circoscrizione Nord hanno eletto 9 consiglieri, sfruttando anche i resti ripartiti su scala regionale e il premio che spetta alla coalizione vincente.

Entrano a Palazzo Campanella anche il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco in quota Lega e Riccardo Rosa, segretario provinciale di Noi Moderati. Fratelli d’Italia, invece, porta in Regione Angelo Brutto e Luciana De Francesco. Altri entreranno da consiglieri supplenti una volta che Roberto Occhiuto comporrà la sua giunta.