San Vincenzo La Costa ha accolto con una piazza gremita il debutto elettorale di Gregorio Iannotta, sindaco del comune e capolista di Forza Azzurri nella circoscrizione Nord. Una serata partecipata, con la presenza dell’intera squadra amministrativa, che ha sancito l’apertura ufficiale della campagna per le regionali del 5 e 6 ottobre.

«È una sfida stimolante – ha detto Iannotta – che accolgo da uomo libero, forte del consenso ottenuto in questi anni. La mia candidatura è il riconoscimento di un percorso amministrativo che ha fatto di San Vincenzo un modello di buona gestione». Uno dei passaggi più netti del comizio ha riguardato la sanità. «Non ci facciamo ingannare da chi candida esponenti della sanità privata. Occhiuto, in tre anni, ha chiuso i bilanci delle Asp e avviato un percorso di risanamento dopo oltre dieci anni di commissariamento. È questa la differenza con chi ha distrutto il sistema sanitario regionale». Il candidato ha poi difeso con forza il progetto del nuovo Policlinico universitario di Rende, definendolo «un’opportunità straordinaria per tutta l’area urbana e per la Calabria».

Sul piano politico, Iannotta ha bocciato senza appello le ricette del centrosinistra. «Tridico dice no al Ponte sullo Stretto e propone un reddito di dignità che offende chi lavora. Sono proposte inconsistenti, populiste e irrealizzabili». E ancora: «Oggi la sinistra non rappresenta più il riscatto sociale di un tempo, ma solo élite e minoranze lontane dai bisogni reali dei calabresi».

I risultati del governo Occhiuto

Iannotta ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo regionale: dalla riforma dei rifiuti alla riorganizzazione del sistema idrico, dal rilancio turistico con numeri record negli aeroporti (3,8 milioni di passeggeri) ai 3,8 miliardi per la 106 Jonica. «Sono fatti concreti – ha affermato – che confermano la bontà del percorso avviato da Occhiuto». La conclusione è stata un appello alla comunità: «Questa non è una candidatura personale, ma collettiva. È il frutto del lavoro, dell’onestà e dell’impegno quotidiano. Ora tocca a noi trasmettere entusiasmo e sentirci parte di una sfida che riguarda tutta la Calabria». Sul palco anche le candidate della lista, Daniela Carlucci e Francesca Greco, a testimoniare la compattezza di Forza Azzurri.