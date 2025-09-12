Partirà da San Vincenzo La Costa, il suo comune, la campagna elettorale di Gregorio Iannotta, capolista nella circoscrizione Nord per Forza Azzurri. L’appuntamento è fissato per domenica 14 settembre alle ore 18 in piazza Municipio, luogo simbolo degli otto anni di amministrazione che hanno segnato il percorso politico del primo cittadino.

La scelta di aprire da casa è un atto di riconoscenza verso la comunità che lo ha sostenuto e accompagnato, ma anche il punto di partenza di una sfida più ampia: portare in Consiglio regionale il metodo fondato su ascolto, vicinanza e senso del dovere che ha guidato la sua esperienza da sindaco.

L’investitura di Occhiuto

Il presidente Roberto Occhiuto ha scelto Iannotta come capolista nella circoscrizione Nord, riconoscendone il valore politico e amministrativo. Una candidatura che si inserisce nella strategia di continuità con il lavoro già avviato dalla giunta regionale.

«Da San Vincenzo La Costa riaffermo i valori che guidano la mia azione politica: lealtà, correttezza e legalità. L’esperienza da sindaco mi ha insegnato che, seguendo questi principi, i risultati arrivano. Con lo stesso spirito raccolgo la responsabilità affidatami dal Presidente Occhiuto», ha dichiarato Iannotta. Lo slogan scelto per la campagna è “Conta su di me”, un messaggio che richiama la fiducia costruita negli anni con i cittadini e che ora guarda a tutta la Calabria. «Sono certo che i calabresi sappiano andare oltre ogni forma di assistenzialismo e possano costruire opportunità di sviluppo. È una sfida che richiede l’impegno di tutti, da portare avanti insieme ai cittadini e a quanti sceglieranno di condividere questo percorso», ha aggiunto il candidato.