Un collegamento strategico per garantire la sicurezza dei residenti e assicurare una via di fuga in caso di nuove emergenze. È questa la richiesta avanzata dal sindaco di Carolei, Francesco Iannucci, che ha inviato una nota agli enti competenti chiedendo di valutare e finanziare il progetto per il ripristino e l'adeguamento della strada di collegamento tra la frazione Lacconi e via Acheruntia, nel territorio comunale di Mendicino.

L'iniziativa nasce dopo i danni provocati dalle recenti alluvioni che hanno interessato il territorio comunale e, in particolare, la frazione di Lacconi, dove vivono circa 50 famiglie e operano almeno 20 aziende agricole.

Nonostante gli interventi di somma urgenza già eseguiti dal Comune e la predisposizione dei progetti esecutivi finanziati nella fase di progettazione (DIP) e inseriti sulla piattaforma ReNDiS, ma ancora in attesa di finanziamento, il primo cittadino ritiene indispensabile realizzare una nuova infrastruttura che possa garantire un collegamento alternativo in caso di isolamento della zona.

Nella richiesta viene ricordato come Lacconi ricada in un'area caratterizzata da un elevato rischio di dissesto idrogeologico, circostanza che ha già motivato la redazione dei progetti presentati al Ministero dell'Interno.

Il progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico comunale prevede il recupero e l'adeguamento della strada di collegamento tra Carolei e Mendicino, con un investimento complessivo stimato in un milione di euro, oltre alle spese di progettazione. Il Comune di Carolei ha già manifestato la disponibilità a sostenere con risorse proprie i costi della progettazione.

Nella nota, il sindaco Iannucci chiede ai destinatari un incontro per individuare le possibili fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione dell'opera, evidenziando il carattere di urgenza dell'intervento.

Secondo il primo cittadino, infatti, un nuovo evento meteorologico estremo potrebbe determinare l'isolamento della frazione, con conseguenze rilevanti sia per la sicurezza dei residenti sia per l'economia locale, fortemente legata alle attività agricole.

Contestualmente, il sindaco ha proposto al collega di Mendicino l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto per valutare la fattibilità dell'intervento e avviare un percorso di coprogettazione tra i due Comuni, con l'obiettivo di trasformare il collegamento in un'infrastruttura strategica per l'intero comprensorio.