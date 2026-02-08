«Sono vicina ai fisioterapisti Asp di Cosenza che chiedono la stabilizzazione da idonei. Ho anche fiducia nel nuovo direttore generale Asp e nel suo decisionismo. Sono anche convinta che gli enti di sottogoverno dovrebbero lavorare in sintonia con le indicazioni del presidente Occhiuto che ha più volte dimostrato di seguire una linea giusta. Questi enti, però, devono poi tradurre le idee in azioni concrete. E la vicenda Arpacal dimostra che alcune criticità sono addebitabili proprio ad atteggiamenti soggettivi sbagliati». lo afferma la deputata della Lega Simona Loizzo.

«Sugli idonei in generale ritengo fondamentale una legge regionale. E per questo, con gli amici Mattiani, Greco e Bevilacqua e con il vicepresidente Mancuso che rappresentano degnamente la Lega in Consiglio regionale, ho intenzione di lavorare a un testo da sottoporre subito all’assemblea. Sono certa che su questo punto anche le opposizioni sarebbero d’accordo. L’articolo 117 della Costituzione - dice - consegna alle Regioni una quota importante di autonomia in materia di personale e questo è un argomento politico molto forte rispetto al quale Matteo Salvini ha sempre mostrato sensibilità. Possiamo dare un esempio virtuoso come Calabria e sono sicura che la maggioranza sarà granitica sul punto, cosi come confido nella responsabilità delle opposizioni».