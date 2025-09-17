La consigliera di minoranza Ramona Fazio accusa il primo cittadino Umberto Federico di trascurare l’edilizia scolastica, il trasporto studenti e i bisogni dei luzzesi a favore di ambizioni politiche regionali

Nuovo duro affondo della consigliera di minoranza Ramona Fazio contro il sindaco di Luzzi Umberto Federico. Al centro delle critiche la gestione dell’edilizia scolastica e dei servizi essenziali, che secondo l’ex vicesindaca versano in una condizione di totale abbandono.

«Prendiamo atto che nulla è stato fatto – denuncia la consigliera – per risolvere il problema delle scuole, che continua a causare gravi disagi agli alunni e alle loro famiglie. A questo si aggiunge il trasporto scolastico fantasma, soprattutto nelle zone montane».

Fazio ricorda come la minoranza avesse già segnalato in passato la situazione delle scuole elementare e media di località Gidora, avanzando proposte rimaste però senza risposta. «Il sindaco Federico – aggiunge – è troppo impegnato a inseguire l’ennesima candidatura alle regionali, mentre i cittadini di Luzzi devono fare i conti con disservizi crescenti: dall’acqua che scarseggia fino alla viabilità ridotta ai minimi termini».

La consigliera attacca anche il clima interno alla maggioranza: «Assistiamo a giunte che rasentano il ridicolo, con assessori divisi e riunioni paragonabili alle sceneggiate napoletane. Basta guardare le delibere per rendersi conto dello scontro in atto tra le diverse fazioni». Infine, la stoccata politica: «Caro sindaco Federico, capisco che a livello regionale non c’è due senza tre, ma Luzzi non può aspettare all’infinito come quel povero uomo che sperava di far vivere il suo cavallo fino a quando l’erba sarebbe cresciuta».