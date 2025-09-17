La consigliera di minoranza Ramona Fazio accusa il primo cittadino Umberto Federico di trascurare l’edilizia scolastica, il trasporto studenti e i bisogni dei luzzesi a favore di ambizioni politiche regionali
Un panorama di Luzzi, nel riquadro Ramona Fazio
Nuovo duro affondo della consigliera di minoranza Ramona Fazio contro il sindaco di Luzzi Umberto Federico. Al centro delle critiche la gestione dell’edilizia scolastica e dei servizi essenziali, che secondo l’ex vicesindaca versano in una condizione di totale abbandono.
«Prendiamo atto che nulla è stato fatto – denuncia la consigliera – per risolvere il problema delle scuole, che continua a causare gravi disagi agli alunni e alle loro famiglie. A questo si aggiunge il trasporto scolastico fantasma, soprattutto nelle zone montane».
Fazio ricorda come la minoranza avesse già segnalato in passato la situazione delle scuole elementare e media di località Gidora, avanzando proposte rimaste però senza risposta. «Il sindaco Federico – aggiunge – è troppo impegnato a inseguire l’ennesima candidatura alle regionali, mentre i cittadini di Luzzi devono fare i conti con disservizi crescenti: dall’acqua che scarseggia fino alla viabilità ridotta ai minimi termini».
La consigliera attacca anche il clima interno alla maggioranza: «Assistiamo a giunte che rasentano il ridicolo, con assessori divisi e riunioni paragonabili alle sceneggiate napoletane. Basta guardare le delibere per rendersi conto dello scontro in atto tra le diverse fazioni». Infine, la stoccata politica: «Caro sindaco Federico, capisco che a livello regionale non c’è due senza tre, ma Luzzi non può aspettare all’infinito come quel povero uomo che sperava di far vivere il suo cavallo fino a quando l’erba sarebbe cresciuta».