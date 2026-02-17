«È ripresa dalla serata di ieri, dopo una brevissima tregua, la pioggia intensa su Cosenza e sull’intera provincia, a conferma di come l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile domenica sera fosse pienamente giustificata.

Le precipitazioni stanno interessando un territorio già duramente colpito dagli eventi catastrofici dei giorni scorsi e una popolazione profondamente provata, sia dal punto di vista morale sia fisico. In questo contesto, appare condivisibile la decisione dei Sindaci dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole nelle ultime giornate, pur nella consapevolezza dei disagi che ciò comporta per le famiglie con figli piccoli e per i genitori lavoratori. La tutela dell’incolumità delle persone resta infatti la priorità assoluta.

La macchina dei soccorsi è impegnata senza sosta da giorni e sta operando con efficacia e professionalità, nonostante le condizioni di forte stress operativo e psicologico. Come amministratore e nell’ambito dell’impegno politico portato avanti insieme al DPM – Democratici Progressisti Meridionalisti, ritengo che in una fase di emergenza come questa sia fondamentale mantenere lucidità, senso di responsabilità e spirito di collaborazione tra istituzioni, forze sociali e comunità.

Non è questo il momento di ricercare colpe o alimentare polemiche, ma di collaborare e contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, al sostegno della collettività. Numerosi cittadini stanno offrendo un contributo concreto, mettendo a disposizione mezzi, competenze e anche immobili privati per garantire accoglienza temporanea agli sfollati, confermando ancora una volta il forte senso di solidarietà che caratterizza la comunità cosentina.

Cosenza dimostra ancora una volta di essere una città unita e solidale, capace di reagire con dignità e spirito di comunità anche nei momenti più difficili. Qualsiasi comportamento che non vada in questa direzione rischia di assumere, in questa fase delicata, i tratti di un inopportuno tentativo di sciacallaggio politico, mediatico o sui social», così il neo assessore comunale di Cosenza Giovanni Orrico.