«Se voi vorrete sarò il sindaco a difesa dei cittadini, schierato sempre dalla parte di chi oggi è lasciato solo, ad iniziare dai più deboli e dai più fragili, l'esatto opposto di quanto avviene oggi a Cosenza». Giacomo Mancini annuncia su facebook la propria candidatura a sindaco di Cosenza. L’ex parlamentare lo fa attraverso un video che lo immortala mentre scende le scale del Tribunale di Cosenza: «Sono stato convocato in Procura - spiega il componente della direzione regionale del partito democratico dove mi è stato comunicato che sono indagato, dopo la querela presentata nei miei confronti dal sindaco Franz Caruso. La mia colpa - continua Giacomo Mancini - è quella di aver difeso i cittadini vessati da Municipia».

Mancini definisce «atto di arroganza» la decisione di Franz Caruso di denunciarlo per diffamazione: «Questo è il risultato, quando si scappa dal confronto e si usa lo strumento della querela come arma. Ma io non mi faccio intimidire, non arretro di un millimetro, anzi rilancio».

Quindi, il messaggio finale a coronamento della discesa in campo in vista delle amministrative dell’anno prossimo: «Basta con il Municipio ridotto a clientificio, basta con le cartelle di Municipia, che spesso sono errate, basta mettere le mani nelle tasche dei cosentini».