«Prima di chiedere ai cittadini di prendersi cura della città, il Comune deve dare l’esempio». Lo afferma Giacomo Mancini, della direzione del PD Calabria, intervenendo sulle condizioni del tratto di Corso Umberto I proprio davanti al Municipio di Cosenza.

«Buche, avvallamenti e pavimentazione dissestata - sottolinea Mancini - sono sotto gli occhi di chi ogni giorno entra ed esce dal palazzo comunale. Eppure, proprio mentre l’amministrazione propone ai cosentini di “adottare una strada” e di prendersene cura, basta uscire dal Municipio per vedere in quali condizioni è ridotta la strada che passa davanti alla sua porta».

«E non è soltanto una questione di decoro – prosegue Mancini – ma anche di sicurezza. Chi percorre questo tratto in moto rischia di cadere, chi lo attraversa a piedi rischia di slogarsi una caviglia e chi passa in automobile rischia di danneggiarla. Possibile che dal Palazzo nessuno se ne sia accorto?». «La cura e la manutenzione degli spazi pubblici sono responsabilità dell’amministrazione e non possono essere scaricate sui cittadini – aggiunge Mancini –. Prima di rivolgere richieste ai cosentini, il Comune faccia ciò che gli compete e cominci da quello che ha letteralmente davanti alla propria porta».

Da qui l’ironia di Mancini: «Signori del Palazzo, adottate questa strada. È proprio davanti al Municipio. Sistematela». «Non stiamo parlando di grandi opere – conclude Mancini – ma di manutenzione, decoro e sicurezza. Di quelle cose che incidono ogni giorno sulla vita delle persone e che un’amministrazione deve essere capace di vedere e affrontare. Cosenza ha bisogno di cura. E noi vogliamo tornare a dargliela».