Gli amaranto festeggiano il poker di vittorie dopo il 3-0 alla Vigor Lamezia. In Eccellenza e Promozione spazio anche alle immagini dei tifosi costretti a seguire le gare a porte chiuse da balconi, tetti e oltre le recinzioni

Il calcio dilettantistico calabrese archivia un altro weekend ricco di risultati, emozioni e anche qualche interrogativo legato agli impianti sportivi. In Serie D, la copertina è tutta per la Reggina, mentre in Promozione il girone A regala un quartetto al comando dopo le prime due giornate. Con le foto del fine settimana raccontiamo alcuni degli episodi e delle immagini più significative di queste giornate di calcio: dalla festa amaranto nel massimo campionato dilettantistico ai momenti istituzionali, passando per le particolari modalità con cui i tifosi hanno cercato di seguire le partite a porte chiuse.

Nel derby del “D’Ippolito”, la Reggina passa 3-0 sul campo della Vigor Lamezia e centra la quarta vittoria consecutiva. Gli amaranto restano così a punteggio pieno e guidano la classifica con due punti di vantaggio su Igea Virtus e Sambiase. Al termine della gara è esplosa la festa dei tifosi reggini, arrivati numerosi al seguito della squadra.

In Eccellenza, invece, l’Isola Capo Rizzuto deve arrendersi in casa alla ReggioRavagnese, vittoriosa con un netto 4-0. Prima del match non è mancato però un momento istituzionale: il presidente del Comitato regionale Calabria della Lnd, Saverio Mirarchi, è stato omaggiato dalla società crotonese con una maglia ufficiale e un gagliardetto, consegnati dal presidente dell’Isola CR Francesco Piscitelli.

La seconda giornata di Eccellenza e Promozione ha riportato anche sotto i riflettori il problema degli impianti. A Rosarno, per assistere a Virtus Rosarno-Soriano, alcuni tifosi hanno trovato una tribuna decisamente particolare, tra tetti e balconi dei palazzi vicini allo stadio. A Rende, invece, alcuni sostenitori hanno seguito dall’esterno del “Lorenzon” la sfida tra City Rende e Acri, con la rete di recinzione a rendere complicata la visuale. Un problema che continua a interessare il calcio dilettantistico calabrese e che chiama in causa anche le amministrazioni locali, chiamate ad adeguare e rendere fruibili gli impianti sportivi.

Nel girone A di Promozione, intanto, il Rocca di Neto si regala un'altra giornata da protagonista. I biancazzurri hanno travolto 4-0 il Kratos Bisignano e, dopo due giornate, sono a punteggio pieno. Un avvio che vale il primo posto in classifica insieme a Cotronei, Corigliano e Cassano Sybaris: quattro squadre appaiate in vetta a quota sei punti.