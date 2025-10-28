Si accende lo scontro sul Nuovo Ospedale Cosenza che dovrebbe sorgere a Rende, in località Arcavacata nei pressi dell’Unical. Il Comitato “No Scippo” ha annunciato una manifestazione pubblica dopo la convocazione del Consiglio comunale urgente di Rende, previsto per oggi, chiamato a ratificare lo schema di accordo tra il Commissario delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, l’Università della Calabria e il Comune guidato dal sindaco Sandro Principe.

In una nota dai toni duri, il Comitato definisce «arrogante e ridicolo» l’ordine del giorno della seduta, accusando il Consiglio comunale di «comportarsi da avvoltoio» nei confronti della città di Cosenza. Nel mirino del movimento anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il rettore uscente dell’Unical Nicola Leone, indicati come artefici di una scelta «guidata da logiche di puro potere».

«Cosenza non vuole una guerra tra poveri – si legge nel comunicato – ma è decisa a difendere l’ospedale di Vaglio Lise e la sanità pubblica. Ciò che sta avvenendo in Calabria è di una gravità senza precedenti». Il Comitato “No Scippo” annuncia che nelle prossime ore sarà resa nota la data della manifestazione «in difesa del diritto di Cosenza ad avere un proprio presidio ospedaliero, ribadendo lo slogan: “No allo Scippo, Sì a due ospedali”».