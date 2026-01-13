Il sindaco Irma Bucarelli ha annunciato nuovi interventi strutturali per garantire continuità e sicurezza dell’approvvigionamento idrico comunale

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale sul tema delle infrastrutture idriche. Al centro dell’attenzione il potenziamento delle reti idriche a Mendicino, con interventi mirati nelle contrade Pasquali e Rosario, come annunciato dalla sindaca Irma Bucarelli attraverso un post pubblico.

Dal suo insediamento, avvenuto nel giugno 2024, la prima cittadina ha avviato un dialogo costante con Sorical, ente gestore dei serbatoi presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento idrico continuo ed efficiente a tutte le contrade di Mendicino.

Un primo risultato concreto è arrivato nel settembre 2024, quando, grazie a un’interlocuzione costante, sono stati attivati nuovi pozzi che hanno assicurato un’erogazione più stabile e migliorata nelle zone di Tivotille e Pasquali. Parallelamente, però, si è resa necessaria la dismissione della vecchia linea di collegamento tra Pasquali e Rosario, caratterizzata da continue perdite. Una scelta obbligata per motivi di sicurezza, che ha tuttavia generato disagi temporanei per la contrada Rosario in caso di guasti lungo la condotta dell’Abatemarco.

Nonostante le critiche, l’Amministrazione ha continuato a lavorare per individuare soluzioni alternative e garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico. Un impegno che oggi si traduce in un nuovo e significativo passo avanti per le reti idriche di Mendicino. È stata infatti annunciata la sostituzione della tratta adduttrice ammalorata su Viale della Concordia, nei pressi del distributore Esso, per una lunghezza di circa 350 metri. L’intervento consentirà di ripristinare la continuità tra i serbatoi Pasquali e Cozzo Pirillo, aumentando la flessibilità e la sicurezza dell’intero sistema idrico comunale.

Un progetto che si inserisce in una visione più ampia di ammodernamento delle reti idriche a Mendicino, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i cittadini e rafforzare la qualità dei servizi essenziali. L’Amministrazione comunale ribadisce così il proprio impegno a lavorare con concretezza e responsabilità per il bene comune e per la tutela di una risorsa fondamentale come l’acqua.