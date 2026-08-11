«La morte di Antonio Perrotta ci lascia profondamente sgomenti e addolorati. In questo momento di dolore rivolgo la mia più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che lo conoscevano». Così il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Caruso.

«Su quanto accaduto sono in corso le indagini della magistratura e delle forze dell’ordine, che stanno lavorando con grande impegno, attenzione e professionalità per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare i fatti. A loro va il nostro ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore. La movida, soprattutto in un territorio turistico come il nostro, rappresenta un’importante occasione di socialità, aggregazione e sviluppo economico. Ma il divertimento non può mai prescindere dal rispetto delle regole e dalla tutela della sicurezza – prosegue -. È necessario che ciascuno faccia la propria parte affinché i luoghi della movida siano spazi di incontro e divertimento e non possano trasformarsi in teatro di violenza.

«Una tragedia come questa impone una riflessione seria sulla sicurezza. In questa direzione il Governo Meloni sta mettendo in campo un importante impegno, sia con i decreti sicurezza sia con il rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine sul territorio. Come reso noto dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, sono 58 le nuove unità destinate alla provincia di Cosenza, 35 delle quali al Commissariato di Diamante, di cui 13 già anticipate nei mesi scorsi. La violenza non può trovare spazio. Chi si è reso responsabile di quanto accaduto dovrà risponderne e, una volta accertati i fatti, dovrà essere applicata una pena adeguata alla gravità dell’accaduto. In questo momento prevalgono il dolore e il rispetto per una giovane vita spezzata. Alla famiglia di Antonio rinnovo la mia più sincera vicinanza e il mio cordoglio».