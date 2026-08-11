I biancorossi hanno mosso passi concreti per l’attaccante rossoblù, seguito anche da Empoli e Mantova. L’operazione, però, è ancora lontana dalla conclusione e servirà altro lavoro per arrivare alla fumata bianca
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Il futuro di Massimo Zilli sarà ontano da Cosenza. Nelle ultime ore il Vicenza ha accelerato per l’attaccante classe 2002, provando a prendere posizione rispetto alle altre società che hanno mostrato interesse per il centravanti rossoblù. Sul calciatore, infatti, si erano mossi anche Empoli, Cesena e Mantova.
Tra il Vicenza e il Cosenza esistono le basi per provare a costruire l’operazione, ma al momento è prematuro considerare l’affare vicino alla chiusura. La trattativa sta procedendo a rilento e restano ancora diversi aspetti da sistemare prima di poter arrivare ad un accordo definitivo. I contatti proseguiranno e sarà necessario lavorare ancora per trovare la quadratura. Zilli è reduce dall’esperienza in prestito al Frosinone, terminata con la promozione dei ciociari in Serie A ed ha ancora un anno di contratto con il Cosenza.