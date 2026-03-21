Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Noi Moderati in provincia di Cosenza. Il consigliere Riccardo Rosa, coordinatore provinciale del partito, ha ufficializzato la nomina di Ignazio Iacone come nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati per il Comune di Roggiano Gravina.

La scelta di Iacone si inserisce nella strategia del movimento di rafforzare la propria presenza nei territori attraverso figure con esperienza amministrativa e conoscenza diretta delle realtà locali. Già sindaco di Roggiano Gravina, Iacone rappresenta per il partito un riferimento politico e amministrativo nell’area della Valle dell’Esaro.

«La figura di Ignazio Iacone riveste un'importanza fondamentale per il consolidamento del nostro partito a Roggiano Gravina – ha dichiarato l’on. Riccardo Rosa – Siamo certi che, sotto la sua guida, Noi Moderati saprà crescere con forza e credibilità, diventando un punto di riferimento per chi crede in una politica seria e concreta al servizio dei cittadini calabresi».

Con questa nomina, Noi Moderati ribadisce l’obiettivo di costruire una presenza politica strutturata e capillare sul territorio provinciale, puntando su amministratori ed esponenti locali per rafforzare il dialogo con le comunità e affrontare le sfide amministrative e sociali dei territori.

L’on. Rosa ha inoltre ringraziato Ignazio Iacone per aver accettato l’incarico, esprimendo fiducia nel lavoro che sarà portato avanti nei prossimi mesi per consolidare la presenza del partito a Roggiano Gravina e nell’area della Valle dell’Esaro.