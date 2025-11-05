Il sindaco di Corigliano Rossano formula i propri auguri ai neo assessori regionali. Un pensiero particolare per la conterranea Pasqualina Straface: «La sua nomina è un’occasione di crescita per la nostra città»

«La nomina della nuova Giunta regionale, divergenze politiche a parte, rappresenta sempre un varo importante per tutti noi. Auguri di buon lavoro, dunque, a Filippo Mancuso, Giovanni Calabrese, Gianluca Gallo, Eulalia Micheli, Marcello Minenna ed Antonio Montuoro». È quanto scrive il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, in merito alla squadra di governo che affiancherà il presidente Roberto Occhiuto nella gestione della Regione Calabria.

«Complimenti ed un "in bocca al lupo" diverso per Pasqualina Straface, mia avversaria alle ultime amministrative e di cui, notoriamente, in questi anni, non ho condiviso le posizioni, ma ciò non mi impedisce di considerare la sua nomina come una occasione per la Città e per il territorio.

Adesso si apra una fase, non di finta "pace", ma di confronto serrato sui temi e di riconoscimento delle responsabilità reciproche, finalizzato a migliorare le condizioni della nostra gente. Con questo spirito l'Amministrazione di Corigliano-Rossano è sempre disponibile al confronto ed al dialogo.

Le sfide sono molte: credo (spero) che una delle prime delibere di Giunta riguarderà la nostra Città, con l'approvazione del finanziamento sul Trasporto Pubblico Locale per il quale dovremmo essere tra le pochissime città ad aver preparato la progettualità per tempo.

Si tratta di un atto che attendiamo da prima delle elezioni, insieme ad altri progetti che per noi sono fondamentali: la nuova viabilità di accesso per la Stazione di Corigliano, le pedonalizzazioni di via Nazionale, il miglioramento di via Madre Isabella De Rosis. Sono certo che si procederà con celerità, visti anche i due mesi persi per l'imprevista competizione elettorale», conclude il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi.