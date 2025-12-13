Il sindaco replica al Comitato No Scippo: opposizione netta alle scelte della Regione e impegno politico già formalizzato in Consiglio comunale

«Le sensazioni lasciano il tempo che trovano. I fatti sono ciò che conta». Con queste parole il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, interviene nel dibattito sulla realizzazione del nuovo Ospedale HUB, rispondendo alle sollecitazioni del Comitato “No Scippo” e ribadendo la netta opposizione dell’amministrazione comunale a qualsiasi ipotesi che penalizzi il capoluogo bruzio.

Secondo Caruso, l’impegno dell’amministrazione non è mai stato in discussione: «Nella mia qualità di sindaco, insieme alla maggioranza consiliare, abbiamo costruito una ferma opposizione allo scippo del nuovo Ospedale HUB a danno di Cosenza e dei cosentini».

Il Consiglio comunale aperto e la mozione contro la Regione

Il primo cittadino ricorda come appena un mese fa si sia tenuto un Consiglio comunale aperto interamente dedicato al tema, durante il quale l’assise ha contestato «senza mezzi termini» le decisioni assunte dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

In quell’occasione, sottolinea Caruso, è stata approvata «una mozione durissima» che recepisce anche le richieste avanzate dal Comitato No Scippo. «Su questa strada – afferma – intendiamo continuare con determinazione e rigore, considerando la battaglia per il nuovo Ospedale HUB prioritaria, fondamentale e strategica non solo per Cosenza, ma per l’intero territorio provinciale».

Il tavolo istituzionale e le priorità amministrative

Il sindaco conferma inoltre che la convocazione di un tavolo istituzionale sul nuovo ospedale, già deliberata, non resterà lettera morta: «Sarà attuata nei tempi necessari, compatibilmente con altre scadenze di primaria importanza per il presente e il futuro della città».

Tra queste, Caruso cita in particolare l’approvazione del bilancio comunale, che sarà a breve discusso in Consiglio, insieme ad altre pratiche ritenute essenziali per proseguire «l’azione di rinascita che stiamo portando avanti e che proietta Cosenza verso un futuro di crescita e nuove speranze».

«Battaglia unitaria, ma il Comune non accetterà imposizioni»

Nella parte conclusiva della sua replica, il sindaco invita a mantenere un fronte compatto: «Sono convinto che nelle sollecitazioni del Comitato non vi sia alcuna polemica fine a se stessa, che rischierebbe di compromettere una battaglia che deve rimanere unitaria e costante».

Pur ricordando che il Comune non ha competenze dirette in materia sanitaria – ambito che rientra nelle responsabilità dei governi regionale e nazionale – Franz Caruso ribadisce con fermezza la linea politica dell’amministrazione: «Non accetteremo mai l’imposizione di una scelta che privi Cosenza del nuovo Ospedale HUB, frutto di una visione miope, chiusa ed assai limitata».