Sul caso dei pagamenti sanzioni Cosenza, il Comune interviene per chiarire la propria posizione e respingere le accuse sollevate dai consiglieri comunali di minoranza. In una nota, il Comando di Polizia Municipale precisa che il disservizio registrato nei giorni scorsi non dipenderebbe da responsabilità dell’Ente, ma da un aggiornamento tecnico del portale MyPay della Regione Calabria, avvenuto senza preventiva comunicazione agli enti locali.

La presa di posizione arriva con l’obiettivo di ricostruire i fatti ed evitare, secondo quanto si legge, «inutili allarmismi tra i cittadini». Il nodo riguarda le difficoltà emerse nei canali ordinari di pagamento delle sanzioni amministrative, temporaneamente compromessi proprio in seguito all’intervento tecnico sul sistema regionale.

Nella comunicazione diffusa dal Comando si sottolinea che «il disservizio registrato nei giorni scorsi nei pagamenti delle sanzioni amministrative non è in alcun modo riconducibile a responsabilità del Comune». La criticità, viene spiegato, «è infatti derivata da un aggiornamento tecnico del portale MyPay della Regione Calabria, effettuato senza preventiva comunicazione agli Enti Locali, che ha temporaneamente compromesso il funzionamento dei canali ordinari di pagamento».

Secondo quanto riferito, il Comune e la Polizia Municipale si sarebbero attivati immediatamente dopo le prime segnalazioni, con l’obiettivo di individuare l’origine del problema e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Gli uffici, viene evidenziato, avrebbero lavorato per adeguare i sistemi e riallineare i collegamenti con il portale regionale.

Il Comando respinge quindi le ricostruzioni che parlano di mancanza di comunicazione o inerzia da parte dell’amministrazione comunale. Nella nota si definisce «ingeneroso e strumentale» parlare di «silenzio» dell’Amministrazione, dal momento che gli uffici sarebbero stati costantemente impegnati nella gestione della criticità e nell’assistenza ai cittadini.

Un altro passaggio del chiarimento riguarda le soluzioni offerte a chi ha riscontrato problemi nel pagamento delle multe. Il Comune assicura che nessun utente sarebbe rimasto privo di alternative e che, per tutti coloro che si sono rivolti al Comando, sono state messe a disposizione modalità diverse per completare il versamento.

Nel dettaglio, il Comando spiega che «nessun cittadino è stato lasciato senza soluzione: tutti coloro che hanno contattato il Comando sono stati messi nelle condizioni di poter effettuare il pagamento attraverso modalità alternative semplici ed efficaci, ovvero tramite bonifico bancario oppure direttamente presso gli sportelli del Comando, dove è stato garantito supporto continuo».

La nota si chiude con una rivendicazione del lavoro svolto durante i giorni del disservizio e con il richiamo ai principi di trasparenza, efficienza e assistenza. L’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Municipale confermano di aver agito, a loro dire, con tempestività e senso di responsabilità, contestando quelle che vengono definite letture parziali o strumentali della vicenda.