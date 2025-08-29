Il candidato presidente annuncia il simbolo della sua lista personale: un messaggio per chi è rimasto, per chi torna e per chi non ha smesso di crederci

Pasquale Tridico ha annunciato sui social il nome e il simbolo della lista del Presidente che lo accompagnerà nella corsa alla guida della Regione Calabria. Accanto ai simboli delle forze del campo progressista che lo sostengono, sulla scheda elettorale i calabresi troveranno anche tre parole semplici e nette: “Resta. Torna. Crediamoci”.

Un messaggio chiaro, carico di significato. «Ho deciso di usare queste tre parole», scrive Tridico, «per raccontare la fatica e l’orgoglio di chi resta, la nostalgia e la speranza di chi torna, la tenacia di chi ancora ci crede».

Il simbolo della lista, spiega, è pensato per “parlare a tutti”: rappresenta il mare e il sole, con «l’accento rosso del progresso» e i colori e le forme della Calabria. Il candidato, ex presidente dell’INPS, insiste su un concetto chiave: trasformare la Calabria da terra di partenze a terra di ritorni, dignità e possibilità.

«Chi resta – scrive – non deve sentirsi un eroe solitario, ma parte di una comunità che lotta. Chi torna deve trovare un futuro. E tutti, da destra a sinistra, anche chi non vota più, devono tornare a credere: Crediamoci».

Tridico conclude il suo messaggio con un invito diretto ai calabresi: «Io ci credo. E voglio che anche voi ci crediate».